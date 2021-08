Leerer fertigen SVB-Reserve ab

Ein gutes Bild gab Westfalia Leer am Samstag im Test gegen die Zweitvertretung des SV Burgsteinfurt ab. Mit 5:1 behielt der A-Ligist gegen den eine Klasse tiefer zu findenden Kontrahenten die Oberhand. Erik Schulte (3./45.) traf in der ersten Hälfte für die Hausherren. Zwischenzeitlich hatte Alexander Stall den Ausgleich markiert (31.). Nach dem Wiederbeginn kontrollierte die Westfalia das Geschehen. Das schlug sich in Toren nieder, die Timo Selker (48.), Luca Raus (61.) und Tom Becker (87.) markierten. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können, doch das Heimteam gab sich im Umgang mit den Chancen verschwenderisch. So setzte unter anderem Gerold Laschke einen Elfmeter an die Latte. „Die Mannschaft hat super gearbeitet und die Vorgaben super umgesetzt“, lobte Torwarttrainer Armin Käthner anschließend.