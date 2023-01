Metelener offensiv elegant unterwegs

Das schnelle Umschaltspiel ist die gefährlichste Waffe der Metelener. Das bekam am Sonntag der Bezirksligist SV Heek zu spüren. Vor allem ein Matellia-Akteur hatte es vor. Mehr als unterhaltsam war auch das, was Westfalia Leer und Vorwärts Wettringens Reserve anboten.

Die Testspiele am Sonntag: Richtig was los in Leer / Nordwalde unterliegen Mesum:

Am sportlichen „Supersonntag“ mit dem Finale der Australian Open, dem Endspiel der Hockey-WM, dem Bundesliga-Klassiker Schalke gegen Köln, der Handball-Weltmeisterschaft und den NFL-Play-offs gab es auch auf lokaler Ebene Bewegung: und zwar die Testspiele diverser Kreisligisten.

Westfalia Leer – Vorwärts Wettringen II 4:4 (2:1)

Matthias Meis (16.) und Timo Selker (19.) knipsten für die Westfalia – und auch für den FC Vorwärts war ein Leerer treffsicher: Pascal Iger fabrizierte in Eigentor (45.). Zehn Wechsel nahm Trainer Thomas Overesch in der Pause vor, unter anderem betrat Luca Raus das Rasenrechteck. Er war es auch, der das 3:1 beisteuerte (55.). Vierter und letzter Westfalia-Torschütze war Erik Schulte (88.). Für den Kontrahenten netzten Sven Koers (59.), Lukas Brebaum (85.) und Tim Gude (90.) ein. „Ich wollte etwas ausprobieren und bin bewusst mehr Risiko eingegangen. Das hat leider nicht alles so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte, aber dafür sind solche Testspiele ja auch da“, blickte Overesch auf alles andere als langweilige 90 Minuten zurück.

SV Mesum II – 1. FC Nordwalde 1:0 (1:0)

Das Tor des Tages gelangmdem Mesumer Mika Stats bereits in der 13. Minute. „Ein Flippertor, als wir nach einer Ecke den Ball nicht klären konnten. Ansonsten haben wir nicht viel zugelassen“, berichtete FCN-Trainer Gudio Kellermann. Obwohl sechs Stammkräfte fehlten, verkauften sich die Nordwalder gut und erspielten sich ihre Chancen. Einen starken Eindruck machte Michael Dömer, der aus der personellen Not heraus mal ganz vorne aufgeboten wurde. Zu gefallen wusste auch Julian Godt, der zur Rückrunde wieder zum Team stößt. Ärgerlich: Keeper Julian Kemper sah in der 80. Minute aufgrund eines Handspiels außerhalb des Strafraums die rote Karte.

Galaxy Steinfurt – Davaria Davensberg 2:4 (0:1)

Fatih Cakmak (60.) und der sich in einer sehr ansprechenden Form befindende Aldo Colalongo (68.) glichen einen 0:2-Rückstand aus. Am Ende hatten die Davaren jedoch den längeren Atem und entschieden das Duell mit 4:2 für sich. „Die Leistung war nicht so gut wie die vom Samstag gegen Emsdetten 05, denn diesmal hat uns der Gegner beherrscht. Das ist ein Dämpfer, den wir vielleicht zum richtigen Zeitpunkt erhalten haben. Jetzt weiß jeder, wo er tatsächlich steht“, bezog Ugur Birdir nach dem Abpfiff Stellung.

Matellia Metelen – SV Heek 5:3 (3:1)

Offensiv – vor allem in der Umschaltbewegung – hinterließen die Metelener einen ganz eleganten Eindruck. So entstanden auch die drei Tore vor dem Wechsel, die sich Justus Kottig (7./37.) und David Wähning (42.) gutschreiben lassen durften. Die erste Viertelstunde nach dem Pausentee passte auch: Lennart van de Velde per Strafstoß nach Foul an Maximilian Prantler (50.) sowie Kottig zum dritten (65.) erhöhten auf 5:1. Die Heeker schönten ihre Niederlage in der Schlussphase mit zwei Toren. „Da haben wir das Zentrum nicht zubekommen. Nun gut, Heek ist ja schließlich auch kein Fallobst“, erklärte Matellias Übungsleiter Thomas Dauwe nach einer aus seiner Sicht echt vorzeigbaren Leistung.