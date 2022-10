Niklas Melzer und sein Team verlängern

Beim Fußball-A-Ligisten TuS Germania Horstmar herrscht Planungssicherheit für die Saison 2023/24 – zumindest, was die Crew auf der Kommandobrücke anbetrifft. Sowohl Spielertrainer Niklas Melzer, sein spielender Co Marcel Exner, Co-Trainer Marco Meijer als auch Teammanager Gerrit Kösters und Physiotherapeutin Sandra Brandt haben für ein weiteres Jahr verlängert.

Melzer coacht die Germanen seit Sommer 2021 und führt mit ihnen augenblicklich die Tabelle an. Das war aber nicht das ausschlaggebende Argument für den 34-Jährigen, dem Vorstand seine Zusage für eine weitere Saison zu geben. „Es macht einfach einen riesen Spaß, mit der Truppe zu arbeiten. Das war auch schon letztes Jahr so, obwohl das sportlich ja schwierig war. Mittlerweile haben die Jungs den nächsten Schritt nach vorne gemacht, was auch von den Zuschauern honoriert wird, die immer zahlreicher zu den Heimspielen kommen. Zudem ist der TGH mein Heimatverein, in dem jede Menge Herzblut von mir steckt“, positioniert sich Melzer.

Begeistert ist der Coach von der Zusammenarbeit mit „seinem“ Trainerteam. Jüngstes Mitglied im Staff ist Marcel Exner. Der Stürmer wechselte im Sommer aus Laer und überzeugt in seiner Doppelrolle als „Knipser“ (elf Saisontore) und Assistenztrainer. „Es läuft super mit Marcel. Bei ihm siehst Du deutlich, dass er in seinen Zeiten im Jugendbereich von Preußen Münster und Borussia Dortmund ein paar tolle Trainer hatte, von denen er sich was abgucken konnte. Dieses Wissen beringt er bei uns ein“, klopft Melzer dem 23-Jährigen mit beiden Händen anerkennend auf die Schultern.