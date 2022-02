Play-offs versprühen im Kreis Steinfurt keinen Reiz

Um die zunehmende Langeweile an der Tabellenspitze der Bundesliga künftig zu vermeiden, brachten einige Experten unlängst mögliche „Play-offs“ ins Spiel. Im Kreis Steinfurt kann sich mit diesem Modus so recht keiner anfreunden. Ausgerechnet ein Bayern-Fan denkt ein klein bisschen lauter über das Thema nach.

Der FC Bayern München wird aller Voraussicht nach zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister. Das sorgt für Langeweile an der Tabellenspitze. Um die zu vermeiden, brachte unter anderem Donata Hopfen, die Geschäftsführerin der Deutschen Fußball-Liga (DFL), mögliche Play-offs ins Spiel. Marc Brenzel, Sportredakteur der Westfälischen Nachrichten, wollte wissen, wie Trainer, Spieler und Fans einem veränderten Modus gegenüberstehen.

Paul Schomann (Och­trup, jahrelanger Trainer diverser U-Nationalmannschaften): „Ich halte den bisherigen Modus mit einer Hin- und Rückrunde einfach für am gerechtesten. Ein K.o.-System nach Abschluss des 34. Spieltags? Nein, dazu bin ich einfach zur sehr Traditionalist. Wenn doch, dann nur so etwas wie in Holland, wo die Mannschaften auf den Plätzen vier bis sieben einen Teilnehmer für den Europapokal ermitteln. Ich würde mir wünschen, dass die Bayernjäger – falls es sie überhaupt noch gibt – mehr riskieren und sich nicht schon im Voraus mit den Plätzen zwei oder drei zufrieden geben würden.“

Lucas Oletti (Mit-Vorsitzender des Bayern-Fanclubs „Steinfurt Fanatics“): „Der Bundesliga fehlt an der Spitze die Spannung. Nicht nur, weil die Bayern vielleicht zu dominant wären, sondern auch, weil die Konkurrenz nicht beständig genug spielt. Play-offs könnten eventuell eine Alternative sein. Dann müsste man aber genauer über das Format nachdenken. Vielleicht mit Hin- und Rückspielen oder einer kleinen Gruppenphase. Letztlich befürworte ich aber auch das aktuelle System – schon aus Gründen der Tradition.“

Niklas Melzer (Spielertrainer des TuS Germania Horstmar): „Ich bin da von der alten Schule und spreche mich für das bisherige Modell aus. Meiner Meinung nach ist es auch keine Modus-Frage, warum der Titelkampf so einseitig geworden ist. Das Problem geht tiefer. Es lohnt sich daher über eine Gehaltsobergrenze nach dem Vorbild der US-Ligen nachzudenken. Oder vielleicht dann doch über eine europäische Super League, in der die Bayern antreten und somit die Bundesliga verlassen. Dann wäre es für andere wieder etwas leichter möglich, Meister zu werden. Aber das soll jetzt auf keinen Fall ein Plädoyer von mir für die Super League sein.“

Klaus Sommer (Sportlicher Leiter des 1. FC Nordwalde): „Da kannst du ändern, was du willst. Am Ende werden die Bayern doch Meister. Ich spreche mich gegen Play-offs aus. Diesen K.o.-Modus haben wir doch im Pokal. Und wenn wir den auch noch in der Bundesliga einführen, würde das den Pokal abwerten. Mir schwebt vor, an der Zusammenstellung der Kader etwas zu verändern. In einer Startformation sollten zu einem gewissen Prozentsatz Leute stehen, die in der eigenen Jugend ausgebildet wurden. So würde es nicht nur darum gehen, wer sich die stärksten Neuzugänge leisten kann.“

Justus Kottig (Stürmer von Matellia Metelen): „Vielleicht wären Play-offs tatsächlich reizvoll? Aber auf der anderen Seite hat die Bundesliga, so wie sie ist, eine große Tradition. Ich weiß nicht, ob ein anderer Modus von den Fans besser angenommen würde. Play-offs bergen das Risiko in sich, dass du an einem schlechten Tag alles vorher erspielte verlieren kannst, was nicht unbedingt gerecht ist. Die Bundesliga hat zweifelsohne an Spannung verloren. Die 2. Liga ist im Gegensatz dazu wesentlich attraktiver geworden, obwohl ich da als Schalke-Fan auch nicht bleiben möchte.“