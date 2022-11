Sebastian Schlusen schlägt Alarm

Horstmar

Eine personelle Schieflage bringt den TuS Germania Horstmar aktuell in eine unschöne Situation. Der Hauptvorstand kann nicht besetzt werden. Vorsitzender Sebastian Schlusen will das so nicht akzeptieren und hat die Mitglieder in einem Brief auf den Ernst der Lage hingewiesen. Der 36-Jährige befürchtet den Fortbestand des Traditionsvereins.