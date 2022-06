Siegbert Gnoth mit Wahnsinnsweite

7. Burgmannstädter Sportfest in Horstmar

Die Leichtathletikabteilung des TuS Germania Horstmar hatte am Samstag zum 7. Burgmannstädter Sportfest eingeladen. Zwar wurde die Teilnehmerzahl der Vorjahre nicht erreicht, doch die geworfenen Weiten hatten es in sich. Ein gebürtiger Horstmarer zeigte, dass er in seiner Altersklasse zur Weltspitze gehört.