Westfalia Leer dreht das Spiel noch

Gegen Schlusslicht Eintracht Rodde kam Westfalia Leer am Sonntag nur schwer in die Gänge. Das machte aber nichts aus, denn am Ende gewann die Elf von Trainer Thomas Overesch doch noch mit 2:1 (0:1). Ein Kicker war an beiden Treffern der Hausherren beteiligt.

Zu den Punkten 25, 26 und 27 ist der SV Westfalia Leer gekommen. Im „Heimspiel“ gegen Schlusslicht Eintracht Rodde – das auf dem Kunstrasenplatz von Germania Horstmar ausgetragen wurde – gab es einen 2:1 (0:0)-Sieg. In der ersten Halbzeit tat sich die Westfalia schwer. „Da hatten wir zu viele Passfehler drin“, machte Trainer Thomas Overesch die Hauptfehlerquelle aus. So entstand auch das 0:1: Nach einem Ballverlust auf der rechten Seite schalteten die Gäste schnell um und erzielten durch Patrick Heeke die Führung (24.). Kurz nach dem Wiederbeginn hätte der Tabellenletzte eigentlich seinen Vorsprung verdoppeln müssen, doch die große Chance zum 2:0 blieb ungenutzt. Mit fortlaufender Spielzeit steigerte sich Leer. Nachdem einem Treffer von Timo Hüsing die Gültigkeit aberkannt wurde (77.), glich Jannik Arning per Kopf nach einer Flanke von Gerold Laschke aus (78.). Den Siegtreffer erzielte Laschke in der 83. Minute nach Vorarbeit von Hüsing. Kurz vor dem Ende verpasste Max Joormann das mögliche 3:1, als er mit einem Foulelfmeter an Roddes Schlussmann Gerrit Lammers scheiterte. „Das war jetzt nicht unbedingt ein schöner Sieg, aber das ist am Ende auch egal. Hauptsache, wir haben gewonnen“, kommentierte Overesch.

