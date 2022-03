Westfalia Leer erkämpft sich ein Remis gegen den 1. FC Nordwalde

Ein umkämpftes Duell auf schwierigem Geläuf gab es am Samstag am Leerbach: Die gastgebende Westfalia knüpfte dem 1. FC Nordwalde nach Rückstand noch einen Punkt ab. Beide Tore waren durchaus sehenswert.

In der Kreisliga A trennten sich am Samstag Westfalia Leer und der 1. FC Nordwalde mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden. Die Zuschauer hatten bei beiden Treffern Grund zum Staunen.

Auf holprigem Untergrund fand der Gastgeber besser in die Partie. Die ersten Abschlüsse von Timo Selker (2.) und Erik Schulte (8.) stellten aber keine größere Gefahr für den Kasten von Sascha Woestmann dar. Kurze Zeit später entschärfte Woestmann eine brenzlige Situation: Carlo Weßeling war ein Rückpass zu kurz geraten, den der Nordwalder Torhüter noch so eben vor Schulte klären konnte (17.).

Dann meldete sich auch der FCN in der Offensive an. Zuerst rauschte eine Freistoß-Hereingabe von Robin Lenger denkbar knapp am langen Pfosten vorbei (19.), dann lenkte Leer-Schnapper Michael Denkler einen Kopfball von Kristian Schemmann mit den Fingerspitzen über die Latte (21.)

Viele Zweikämpfe und hohe Bälle prägten das Geschehen, weshalb das Spiel hin und wieder verflachte und Chancen Mangelware waren. Mitte der zweiten Halbzeit folgte die beste Nordwalder Phase. Dennis Heinze spielte den eingewechselten Nicolas Mocciaro am Strafraum frei, der Denkler im zweiten Versuch überwand – aber das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits (59.) Kurz darauf verpassten sowohl Schemmann (62.) als auch Philipp Wermers (64.) die Gäste-Führung.

Die besorgte Mocciaro, als er sich den Ball auf seinen linken Fuß legte und ihn aus etwa 25 Metern zentraler Position oben rechts in den Winkel setzte (69).

Leer kämpfte und wehrte sich nach allen Kräften, wurde jedoch selten richtig gefährlich. Zudem verpasste es Dennis Heinze, nur eine Minute nach der Führung zu erhöhen (70.). Als Leers Tom Becker bei einem hohen Ball seinem Gegner entwischte, kam Woestmann gegen Becker zu spät und fällte diesen – rote Karte (77.). Nach einer längeren Verletzungspause trat Leer-Kapitän Timo Hüsing zum Freistoß an und versenkte ihn oben rechts (81.).

Beide Teams wollten weiterhin gewinnen, doch die letzte Aktion des Spiels war nicht mehr von Erfolg gekrönt. Thomas Grummel brachte Lenger auf den Plan, dessen Abschluss rechts vorbei rauschte. (90.).

Westfalia-Coach Thomas Averesch war mit dem Unentschieden zufrieden: „Ich finde, das Ergebnis geht in Ordnung. Den Punkt haben wir uns erarbeitet, Nordwalde ist eigentlich nicht unsere Kragenweite.“ Dem schloss sich sein Gegenüber, André Wöstemeyer, an: „Das Unentschieden passt. Wir predigen Woche für Woche, flachen Fußball spielen zu wollen, aber das ist hier einfach extrem schwierig. Hohe Bälle verteidigt Leer außerdem sehr stark“, lobte er den Gegner und richtete gleichzeitig kritische Worte an seine Mannschaft: „In einigen Situationen waren wir einfach zu schläfrig. Den Freistoß vor dem Ausgleich können wir auf jeden Fall vermeiden, dann spielen wir vielleicht zu elft zu Ende.“