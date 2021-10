Westfalia Leer trifft auf GW Amisia

Erik Schulte trat gegen Langenhorst als dreifacher Torschütze in Erscheinung.

In der Kreisliga A Steinfurt kommt es heute Abend zu einem vorgezogenen Meisterschaftsspiel. Dabei empfängt Westfalia Leer im Stadion am Leerbach den Tabellendritten GW Amisia Rheine. Amisia hat am vergangenen Spieltag im Rheiner Stadtduell gegen den Skiclub nur 0:0 gespielt und dadurch den zweiten Tabellenrang eingebüßt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Overesch hingegen hat die SpVgg Langenhorst mit einer 1:5-Niederlage nach Hause geschickt und ist dadurch bei jetzt 15 Punkten auf den achten Platz hochgeklettert. Bester Torschütze war Erik Schulte, der drei Treffer erzielte. Die anderen beiden Tore steuerte Gerold Laschke bei.

-gs-