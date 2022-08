Westfalia Leers Kicker haben viel Feuer in sich

Westfalia Leer startet als letztes der 17. Teams in die neue Saison in der Kreisliga A. Gegner ist am Donnerstag der 1. FC Nordwalde, der den Auftakt in den Sand gesetzt hat. Dessen Trainer hat klare Vorstellungen davon, wie zu laufen hat.

Das Spiel der Woche in der Kreisliga A Steinfurt wird schon am Donnerstag von Schiedsrichter Andre Deelen angepfiffen: Westfalia Leer erwartet den 1. FC Nordwalde.

Für die Hausherren, die am vergangenen Wochenende spielfrei waren, ist es der erste Auftritt in dieser Saison. „Wir haben jetzt am längsten von allen auf den Start gewartet, umso heißer sind wir“, stellt Trainer Thomas Overesch einen feurigen Auftritt in Aussicht. Zwar fehlt der eine oder andere wichtige Akteur, doch das will der Übungsleiter nicht zu hoch hängen: „Wir haben auch so genug gute Leute.“ Dabei fällt ihm spontan Leo Rottmann ein. Der junge Innenverteidiger geht in seine zweite Saison bei den Senioren. „Leo hat sich echt gemacht. Er knüpft an die starken Leistungen aus der Rückrunde an“, lobt Overesch seinen Kicker mit der Rückennummer 19.

Der FCN startete mit einer 0:2-Heimniederlage gegen die Borghorster Reserve. Daraus leitet Coach André Wöstemeyer für das Match in Leer ab: „Wir müssen einfach präsenter sein. Ich kann den Jungs nicht vorwerfen, dass sie nicht genug Gas gegeben hätten, aber in den falschen Momenten war es dann doch ein Schritt zu wenig.“

Taktisch wird grundlegend nichts geändert, personelle Wechsel sind jedoch nicht ausgeschlossen – zumal der Kader aktuell viele Optionen bietet. „Unser Ziel ist es, attraktiven und mutigen Fußball anzubieten. Das umzusetzen, ist in Leer natürlich immer schwer. Und wenn es doch nicht so laufen sollte, dann packen wir halt die langen Bälle aus“, ist sich „Wöste“ für nichts zu schade.