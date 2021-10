BFC zu fahrlässig mit den Chancen

Eine Halbzeit zum Vergessen, eine zum Zungeschnalzen, denn in Durchgang zwei erzielte der Borghorster FC gegen Arminia Ibbenbüren nicht nur seinen einzigen Treffer zum Sieg, er hätte ihn sogar vergolden können. Vor allem Paul Teupe, der in der 67. Minute nach einer weiten Flanke von Marvin Bingold per Kopf die Führung erzielte, hatte in den letzten zehn Minuten einen Hattrick auf dem Fuß.

„Ja, wir hätten mehr Tore erzielen können. Aber Ibbenbüren hatte auch zwei gute Möglichkeiten. Wir hatten ein bisschen Glück“, versuchte Trainer Michael Straube, der diesmal ohne seine Kollegen Florian Gerke auf der Bank saß, weil er Vater geworden ist, zu relativieren. Aber mit Frederik Teupen im Kasten des BFC hatte die Mannschaft einen guten Schlussmann, der gegen Dominik Breuer in der 67. Minute glänzend reagierte.

Über den Verlauf der ersten Halbzeit kann man getrost den Mantel des Schweigens breiten. „Da haben beide Mannschaften viele Fehler gemacht, Ungenauigkeiten waren die Regel. Das Meiste spielte sich zwischen den Strafräumen ab. Die einzige Torchance hatte Marvin Bingold“, bilanzierte Straube. Und die landete nicht dort, wo sie hinsollte.

Nach der Pause indes wurde der BFC besser. Wieder hatte Bingold nach einer Wehrmann-Ecke die ersten Chance (55.), ein Schuss aus dem Hinterhalt von Niklas Thoms wurde zur Ecke abgefälscht – sonst hätte es schon früher 1:0 gestanden. Breuers Kopfball fischte Teupen weg, dann machte Teupes Paul sein Tor (77.). Fünf Minuten später – Ibbenbürens Torwart hatte sich zu einem Ausflug fast an die Mittellinie verstiegen – versuchte es Paul Teupe aus der Distanz. Doch über 35 Meter zeigte sein Füßchen wenig Genauigkeit. Arminias Angriffe dagegen waren im Abschluss ebenfalls zu ungenau, um das 1:1 zu erzielen. Ebenso wie bei Teupe in der 85. und Alex Hesener in der 87. Minute, wo deutlich mehr möglich war.

Borghorst: Teupen – Hermeling, Dobbe, Pöhlker, Schemann – Wies, N. Thoms (62. Teupe) – Wehrmann (70. M. Thoms), Brechler (70. Krumme), Bingold (89. Schlieckmann) – Hesener.

Tor: 1:0 Teupe (77.)-