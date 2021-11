Immer wieder Fechtel

Der SC Greven 09 hat sich nach der Niederlage gegen Albachten eindrucksvoll zurück gemeldet. Leidtragender war am Sonntagnachmittag der SC Hörstel, der in der Schöneflieth nicht den Hauch einer Chance hatte. Ein Grevener präsentierte sich beim 7:0 besonders torhungrig.

An diesem Sonntag ließ er sich einfach nicht stoppen. Weder als Vorbereiter noch als Torschütze. Patrick Fechtel war seinen Gegenspielern immer einen Schritt voraus und sorgte mit sage und schreibe fünf Treffern fast im Alleingang für den 7:0-(3:0)-Erfolg des SC Greven 09 gegen einen SC Hörstel, der der Grevener Spielfreunde und Entschlossenheit nur wenig bis gar nichts entgegenzusetzen hatte.

Eine Woche nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen Albachten ließ der SC 09 von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, gegen den Vorletzten als klarer Sieger den Platz zu verlassen. Zwar fehlte wie schon im Spitzenspiel ein Teil des brandgefährlichen Grevener Sturmduos. Doch anders als gegen Albachten, wo Patrick Fechtel passen musste, wirkte sich der krankheitsbedingte Ausfall von Nicolas Kriwet kaum sichtbar aus. Im Gegenteil: Fechtel, der in der Offensive von Youngster Marcel Lukas unterstützt wurde, war die Freude über seine Rückkehr auf den Platz anzumerken. Dass ihm bereits nach drei Minuten der Führungstreffer glückte, spielte nicht nur ihm, sondern auch seinen Mitspielern in die Karten.

Die Grevener ließn fortan Ball und Gegner laufen. Ganz genau so, wie es sich Ahmed Ali vorgestellt hatte. „Phasenweise war das sehr gut“, zeigte sich der Co-Trainer nach Spielschluss nicht nur von der Höhe des Sieges angetan.

Der SC Greven 09 trat nicht nur erwartet dominant auf, die Mannschaft nutzte die vielen Freiräume, die ihnen ihre Gäste unfreiwillig boten, gekonnt aus. Das lag vor allem an Patrick Fechtel, der zu jeder Zeit anspielbereit war. „Und eben auch richtig angespielt wurde“, wie Ali später betonte. Oder auf andere Weise in Szene gesetzt wurde. Wie vor dem 2:0, dem ein Foulspiel im Strafraum voran ging. Der etatmäßige Elfmeterschütze Emre Kücükosman überließ Fechtel den Vortritt. Und der ließ sich nicht bitten (21.). Weil Marcel Lukas noch vor der Pause (26.) auf 3:0 erhöhte, war die Partie frühzeitig entschieden.

Was jedoch auf Grevener Seite nur kurzzeitig dafür sorgte, einen Gang zurück zu schalten. Nach dem Gang in die Kabine drehten die Gastgeber noch einmal so richtig auf. Allen voran ihr Torjäger. Erst lupfte der freigespielte Fechtel den Ball in Tor zum 4:0 (51.) Dann platzierte das Runde mit einem satten Schuss aus 17 Metern im Eckigen (58.). Und schließlich vollendete er mit seinem fünften Tor des Tages zum zwischenzeitlichen 6:0, nachdem Lukas fein aufgelegt hatte. Dass bei Fechtel an diesem Sonntag alles lief, während seine Gegenspieler den Schlusspfiff herbeisehnten, zeigte das Zustandekommen des 7:0. In der 85. Minute landete Fechtels Schuss nur indirekt im Tor. Hörstels Pascal Thele lenkte den Ball ins eigene Gehäuse. Es war einfach kein guter Tag für den Tabellenvorletzten.

Ganz anders die Gemütslage beim SC 09. Während die Grevener am Sonntag den bis dato höchsten Saisonsieg feierten, patzte die Konkurrenz aus Albachten (0:3 gegen Burgsteinfurt). Und auch der Borghorster FC leistete sich eine Niederlage (3:4 gegen Neuenkirchen), die die Tabellenführung kostete. Nullneun dagegen schloss auf, ist seit Sonntag Dritter und hat nur noch einen Punkt Rückstand.

SC Greven 09: Peppenhorst - Kraus, Wolberg (61. Seye), Klaas, Brüggemeyer, Rüschenschulte (66. Aileru), Bernd Lakenbrink (70. Liszka), Bohmert (63. Aufderhaar), Kücükosman, Fechtel.

Tore: Fechtel (1:0, 2:0, 4:0, 5:0, 6:0), Lukas (3:0), Eigentor (7:0).