Kein Selbstläufer für Top-Favoriten

Wer löst die begehrten Tickets für die Teilnahme an den Westdeutschen Meisterschaften im Tischtennis? Um diese Frage geht es am kommenden Samstag und Sonntag in der Grevener Emssporthalle, wo die diesjährigen Bezirksmeisterschaften ausgetragen werden. Der Kreis der Favoriten ist groß, die Spannung, wie ein größeres Turnier unter nahezu normalen Umständen funktioniert ebenso.

Eine nahezu normale Bezirksmeisterschaft im Tischtennis richtet der SV Greven 2021 am kommenden Wochenende (Samstag und Sonntag) in der Emssporthalle aus. Nur in einem Punkt wirkt sich die Pandemie auf das Turnier aus. Anders als 2019, wo die Meisterschaften ebenfalls in Greven ausgerichtet wurden, fallen die Teilnehmerfelder, etwas kleiner aus.

Sportlich aber wird einiges geboten, davon sind die Macher um den Bezirksvorsitzenden Christoph Menges überzeugt. Insbesondere die Felder der Herren A Klasse und den Senioren 40 kann man als hochklassig bezeichnen.

Top-Favorit ist Henning Zeptner vom Oberligisten SC Arminia Ochtrup. Sein Mannschaftskollege Christopher Ligocki, der Burgsteinfurter Oberligaspieler Yorrick Michaelis und der Bottroper Kagan Kizilates werden ihm den Titel und die daraus folgende Qualifikation für die Westdeutschen Meisterschaften streitig machen.

Als Lokalmatador wird die Nummer eins des SV Greven, Max Haddick, versuchen, möglichst weit zu kommen und in die Phalanx der Favoriten einzudringen. Dem Top-Spieler des Grevener Verbandsligisten wird eine Außenseiterchance zugestanden.

Die Zahl der Teilnehmer in der Senioren 40-Klasse (Samstag ab 16 Uhr) ist zwar nicht allzu hoch, dafür sind es fast alles Aktive, die in der Verbandsliga und höher spielen und so für ein spielstarkes Feld sorgen. Favorit ist hier Thorsten Honefeld (Schalke 04), aber auch er wird einiges tun müssen, um sich unter anderem gegen seinen Mannschaftskollegen Maurice Mann und den Bottroper Bartosz Surzyn durchzusetzen.

Bei den Senioren 50 wird mit Peter Everding auch ein Grevener teilnehmen, der aber nur Außenseiterchancen besitzt.

Besonders gute Aussichten auf Erfolg macht sich der Gastgeber im Nachwuchsbereich. Bei den Kreismeisterschaften vor fünf Wochen hatten sich in drei der vier Altersklassen Grevener Akteure qualifizieren können. So startet Yuvan Sithamparanathan als Kreismeister in der U11-Klasse. Neben ihm hat sich auch Jonas Ahrens qualifiziert. Das schafften in der U13-Klasse auch Jayan Sithamparanathan und Aharan Puspanathan, wobei Erstgenannter sicher ziemlich weit kommen kann.

Als Nachrücker wurde in der U15 Anjay Puspanathan nominiert, der eigentlich nur positiv überraschen kann.

Die Veranstalter hoffen auf regen Zuschauerzuspruch. Für das leibliche Wohl wird während der gesamten Veranstaltung gesorgt. Voraussetzung für das Betreten der Halle gilt die „3-G-Regel“, also geimpft, genesen oder getestet.