Alexander Ukrow: „Der Weg zum Profi kann kurz sein“

Herr Ukrow, 2021 war ein schwieriges Jahr – auch für den Nachwuchsfußball. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Ukrow: In Anbetracht der ungewissen Verhältnisse war es nicht immer einfach, wir haben aber aus der Not eine Tugend gemacht. Auf der einen Seite haben wir in den Lockdown-Phasen, in denen wenig möglich war, strategische Schwerpunkte unserer Arbeit überprüft und neu aufgesetzt. Andererseits haben wir in der anderen Zeit aber auch unter Einhaltung aller Hygieneregeln die bestmögliche Ausbildung ermöglicht. Unsere Trainer waren insgesamt sehr kreativ und haben unsere Jungs durch die schweren Phasen ohne Teamtraining sehr gut begleitet. Es haben immer wieder U-19-Spieler oben mittrainiert – das ist ja unsere Hauptaufgabe, Spieler für die erste Mannschaft auszubilden. Außerdem haben wir die Trainerwechsel in der U19 und U17 während der Hinrunde gut kompensiert. Das zeigt, dass wir nicht nur gute Spieler, sondern auch gute Trainer entwickelt haben. Dementsprechend würde ich am Ende eines nicht einfachen Jahres ein positives Gesamtfazit ziehen, auf dem wir uns aber nicht ausruhen werden.

Sie sagen, die Trainer hatten kreative Ideen mit Vorbildcharakter. Nennen Sie bitte Beispiele.

Ukrow: Stichwort Distanz-Training: Mannschaften aus dem Grundlagenbereich haben zusammen mit den Profis Timo Beermann, Tim Möller und Sebastian Klaas eine Challenge absolviert, bei der der Profi gegen den Nachwuchsspieler angetreten ist. Außerdem sind die Trainer-Spieler-Beziehungen mit Gesprächen über den Fußball hinaus intensiviert worden. Es ging auch mal weg vom Fußballplatz, man hat Dinge des Alltags in den Mittelpunkt gerückt. Der Mensch wird gesehen, nicht nur der Fußballer. Ich glaube, dadurch haben wir uns als NLZ weiterentwickelt, was uns unabhängig von Corona helfen wird, die Ausbildung weiter zu optimieren.

Welche Herausforderungen gab es durch Corona für Sie als NLZ-Leiter?

Ukrow: Es sind viele neue Themen gekommen, um die man sich sonst nicht kümmern musste. Man musste sich ständig über die veränderten Corona-Landesverordnungen auf dem Laufenden halten, es ging um Testkapazitäten, um Preise von Corona-Tests. Ich musste mich schnell einarbeiten und viele Entscheidungen treffen. Das hat dazu geführt, dass wir abteilungsübergreifend enger zusammengerückt sind – Profiteam, Hygienebeauftragter Tom Herzig und Dr. Schilling, der fürs NLZ medizinisch verantwortlich ist, unsere Sicherheitsbeauftragten. Wir haben gemerkt, dass wir uns in solch kritischen Phasen aufeinander verlassen können.

Die U17 und U19 sind im Abstiegskampf der Regionalliga bzw. Bundesliga, dennoch gibt es einige hoffnungsvolle Talente. Kann der VfL die halten?

Ukrow: Ich glaube schon. Wir haben einiges vorzuweisen. Wir haben eine sehr klare und gute Idee von Ausbildung, ein familiäres Umfeld und eine sehr enge Verzahnung mit der Profiabteilung. Viele Spieler haben die Chance bekommen mitzutrainieren. Das ist ein Pfund, mit dem nicht viele so wuchern können wie der VfL. Das nehme ich immer mehr wahr. Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, wie kurz der Weg zum Profi sein kann. Wir wollen natürlich noch besser ausbilden, damit die Spieler noch mehr Einsatzzeiten in der Profimannschaft bekommen. Die Türen stehen offen, viele können durchgehen. Wir haben einige prominente Vorbilder in den letzten Jahren mit Felix Agu, Sebastian Klaas oder Steffen Tigges.

Ein Blick auf 2022: Was wünschen Sie sich für Ihr NLZ? Mit welchen Hoffnungen gehen Sie ins neue Jahr, speziell mit Blick auf die Trainingsbedingungen?

Ukrow: Wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder halbwegs normal unsere Jugendspieler ausbilden können. Wir wollen den eingeschlagenen Weg der spielerorientierten Ausbildung fortsetzen. Dabei möchten wir die Region mitnehmen und so dafür sorgen, dass der Fußballstandort Osnabrück immer besser wird. Für eine Stärke in der Spitze braucht man eine gute Breite, deshalb möchten wir mit den Vereinen den Austausch weiter vertiefen. Was die Trainingsbedingungen betrifft, weiß ich, dass ganz viele daran arbeiten. Ich sage grundsätzlich: Um weiterhin eine sehr gute Ausbildung unter steigenden Anforderungen gewährleisten zu können, ist eine Verbesserung der Infrastruktur elementar. Wir lassen uns überraschen.