Auch ein Zähler kann erfreuen

Der VfL Ladbergen kam zum Auftakt in den Kreisliga-Spieltag zu einem Remis gegen Arminia Ibbenbüren. Schwarz-Weiß Lienen unterlag GW Steinbeck vollkommen unnötig, Preußen Lengerich hielt sich in der Aufstiegsrunde schadlos.

Es darf auch mal ein Punkt sein, so das Fazit mittlerweile erfolgsverwöhnter Protagonisten des VfL Ladbergen nach dem 2:2 gegen Arminia Ibbenbürens Zweite am Freitagabend. Zumal der VfL die Arminia noch nicht in Gänze distanzierte, sie mit dem Teilerfolg aber immerhin auf Abstand hält mit sechs Punkten bei vier noch ausstehenden Spielen. „Am Ende müssen wir zufrieden sein“, gab Trainer Stefan Kilfitt zu Protokoll nach einer wechselhaften Darbietung der Seinen.

Im ersten Durchgang wollte wenig zusammenlaufen bei den Hausherren – bis auf das Führungstor durch Joel Denkel per direkt verwandeltem Freistoß aus 17 Metern (11. Minute). Ansonsten: „keine Abstimmung, kein Gespräch, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, beobachtete Kilfitt. Zu allem Überfluss verletzte sich Steffen Weikert nach 15 Minuten und musste raus. „Es war der Wurm drin“, wie Kilfitt sagt. Nicht unverdient, dass Domenik Breuer die Gäste in den Minuten 22 und 35 in Front schoss.

In der Pause redete Kilfitt Tacheles. Und seine Elf kam gänzlich verändert aus der Kabine. „Die Jungs wollten“, fand der Trainer Gefallen an der Darbietung in der zweiten Halbzeit. Folgerichtig der 2:2-Ausgleich durch Timon Will in der 67. Minute. Im Anschluss blieben beide Teams gefährlich, einigten sich aber letztlich auf ein Unentschieden.

Selbst mit einem solchen wäre Schwarz-Weiß Lienen nicht gut bedient gewesen angesichts von drei Führungen gegen GW Steinbeck: 1:0, 2:1 und 4:1. Kurioser, dass es am Ende gar eine 4:5-Niederlage wurde für bis dato in der Abstiegsrunde unbesiegte Lienener. „Wir hätten hier keinen Sieg verdient gehabt, aber das interessiert morgen keinen mehr“, sagte Steinbecks Trainer Klaus Frank nach dem wilden Ritt.

Alles hatte auf einen Sieg für Schwarz-Weiß hingedeutet bis zur 57. Minute. Da lag das Team von Yannik Lunow mit 4:1 in Front. Maximilian Warkentin hatte in der 7. Minute das 1:0 besorgt, Dominik Winkler das 2:1 (20.), Louis Hawerkamp stellte auf 4:1 (52. und 56.). Für Steinbeck traf bis dahin nur Julian Oelgemöller zum zwischenzeitlichen 1:1 (12. Minute). Dann allerdings brach Lienen zusammen. Marcel Niehüser (57.), Finn Determeyer (62. und 71.) und Nicolas Kewe in der Nachspielzeit stellten die Begegnung auf den Kopf.

In der Aufstiegsrunde derweil hat sich Preußen Lengerich trotz schwierigster Vorzeichen gegen SW Esch schadlos gehalten. Der Elf von Sascha Höwing gelang ein 3:1. Damit sollten die Preußen Rang vier sicher haben – und schnuppern an Rang drei. „Fürs Selbstvertrauen war dieser Sieg sicher wohltuend“, sagt Höwing. „Ein großes Kompliment an die Mannschaft.“ Schließlich kam der SCP – inklusive Trainer Höwing und dem studienbedingt verspäteten Jonathan Westhoff – auf gerade 13 einsetzbare Spieler, in der Startelf fanden sich fünf Akteure mit Jahrgang 2003, als Sturmspitze fungierte Torwart Tim Kipp, der Goalgetter Martin Fleige ersetzte.

Die Preußen spielten es in Esch vorsichtig, holten zunächst mal die Angebote des Gegners ein. Ein solches ergab sich in der 31. Minute, als doch tatsächlich Kipp auf Timo Zimmermann zurücklegte und der mit Vollspann zum 1:0 vollendete. Das 2:0 besorgte Oral Dogru in der 61. Minute – und damit die Vorentscheidung, denn beide Mannschaften schienen sich zusehends mit dem Ergebnis zu arrangieren. Das 1:2 durch Jonas Inderwisch in Minute 83 war denn auch nur ein kurzes Aufflackern – Lukas Schacht stellte postwendend wieder auf zwei Tore (87.) – der 3:1-Endstand, mehr als verdient.