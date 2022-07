Bäumchen wechsel dich

Liga schützt vor Wechseln nicht – auch in den Kreisligen B und C gab es Richtung Sommer einige Transfers. Die Zu- und Abgänge sowie Trainerteam und Testspiele in der Übersicht:

Fußball: Kreiliga B und C

Treffen sich auch in der kommenden Spielzeit – in der dann eingleisigen B-Liga – wieder: der BSV Brochterbeck (in rot) und die Zweitvertretung des TuS Graf Kobbo Tecklenburg.

Die Profivereine befinden sich nach einer nur kurzen Sommerpause längst wieder im Training. Auch in den Ligen darunter stehen die Fußballer bereits wieder in der Vorbereitung. Nach dem 30. Juni und der damit endenden Wechselfrist sind auch die Kader beisammen. Was die Spielerwechsel angeht, hat sich auch bei den B- und C-Kreisligen im Tecklenburger Land einiges getan.

Eine spannende B-Liga-Saison bahnt sich so oder so an, da die Spielklasse erstmals eingleisig über die Bühne geht. Nachfolgend die Veränderungen im Kader der ersten Mannschaften.

STELLA BEVERGERN

Abgänge: Jannes Feldmann (Studium)

Zugänge: Kim Kampling, Max Bosch, Urs Heuers, Thorben Güthe (alle eigene A-Jugend)

Trainer: Thomas Overmeyer (seit 3 Jahren)

Co-Trainer: Pascal Grafe (neu)

Testspiele: 22. Juli bei A1 des FCE Rheine, 24. Juli gegen GW Lengerich, 31. Juli beim SC Hörstel, 6. August bei Brukteira Dreierwalde, 13. August Pokal gegen SC VelpeSüd

BSV BROCHTERBECK

Abgänge: Christian Ventker, Oliver Ventker, Nicolas Mersch, Christian Wallmeier (alle Reserve)

Zugänge: Tom Bruns (Arminia Ibbenbüren), Benett Ambrock (A-Jugend), Frederik Blömker (A-Jugend, ab Herbst), Kilian Freude, Jan Matty Breetz (eigene Reserve)

Trainer: Fritz Puhle (im 3. Jahr)

Spielender Co-Trainer: Jan-Philipp Koliska (neu)

Testspiele: 13. Juli gegen ISV 2, 22. Juli bei SW Esch, 26. Juli gegen Teuto Riesenbeck 2, 30. Juli gegen Westfalia Westerkappeln, 7. August gegen SC Dörenthe, 11. August Pokal gegen SV Büren

SV DICKENBERG

Abgänge: Matthieu Buric (tritt kürzer)

Zugänge: Miles Kammertöns (reaktiviert), Nico Heidemann, Tim Westkamp, Linus Brockmann (alle 2. Mannschaft), Nico Wedderhoff (eigene A-Jugend), Thilo Lange, Jost Althaus (ISV-A-Jugend), Dennis Cumacenko (A1 Cheruskia Laggenbeck)

Trainer: Carsten Frieling

Testspiele: 16. Juli ggen GW Steinbeck, 22. Juli gegen ISV 3, 23. Juli gegen Türkiyemspor Ibbenbüren, 30. Juli gegen SW Esch, 6. August gegen Westfalia Hopsten, 10. August gegen Eintracht Rodde

SV HALVERDE

Abgänge: keine

Zugänge: keine

Trainer: Frank Karlisch (im 3. Jahr)

Testspiele: 21. Juli bei DJK Schlichthorst, 25. bis 31. Juli bis Turnierwoche in Hollen-stede, 2. August gegen GW Steinbeck, 5. August gegen Skiclub Rheine, 13. August Pokal beim SV Uffeln

BSV LEEDEN/LEDDE

Abgänge: Dominik Ullmann, Darvin Laker, Tom Bosse, Christopher Südfeld, Lasse Massmann, Dietrich Hubert, Sebastian Huber (hat zuletzt pausiert)

Zugänge: Stefan Schwenk, Tino Mietling, Volodymyr Maiko

Trainer: Tim Massmann/Niklas Sandkämper (beide Spielertrainer ab Juli 2022)

Testspiele: 17. Juli gegen Stella Bevergern 2, 25. Juli Vorbereitungsturnier in Velpe, 26. Juli Piesberger SV 2, 31. Juli gegen SV Gaste-Hasbergen 2, 9. August gegen A Jugend BSV/Tecklenburg/Laggenbeck

GW LENGERICH

Abgänge: Lars Meckelholt, Eray Adam (beide ISV), Sefa Bakir, Aykut Ertas (Preußen Lengerich 3), Simon Kisker, Kai Doth (beide pausieren).

Zugänge: Julien Hölscher (Tecklenburg) Kim Braun (reaktiviert)

Trainer: Markus Unterdörfel (im 4. Jahr)

Testspiele: 16. Juli beim TuS Graf Kobbo Tecklenburg 2, 24. Juli bei Stella Bevergern, 13. August Pokal gegen SV Dickenberg

GERMANIA SCHALE

Abgänge: Fabio Leugers (Karriereende)

Zugänge: Noch nichts Spruchreifes

Trainer: Christian Oppitz, Christian Wacker (beide seit 2020)

Testspiele: 25. - 31. JuliSportwoche Hollenstede, 5. August gegen FC Schapen 2, 6. August gegen Westfalia Hopsten 2, 10. August Pokal gegen Arminia Ibbenbüren, 19. August gegen Stella Bevergern 3.

SV UFFELN

Abgänge: Dennis Otte (Eintracht Mettingen), Yannic Gottwald (GW Steinbeck), Leon Middendorf (Stella Bevergern), Kevin Bahr (Vechta), David Semm (Hamm), Torsten Fichtner, Dennis Menger, Florian Menger, Christoph Dierkes (alle Karriereende)

Zugänge: Christian Klotz (GW Steinbeck), Malte Barkmann (SW Esch), Jens Halfar, Patrick Grotemeier (beide Teuto Riesenbeck), Dennis Kowol (zuletzt pausiert), Henrik Johannigmann (reaktiviert), Levin Hillermann, Daniel Weber, Robin Wehmeier (alle eigene A-Jugend)

Trainer: Frank Otte (neu)

Co-Trainer: Stephan Horstman; Torwart-Trainer Thorsten Fichtner (beide neu)

Testspiele: 19. Juli ISV 2, 20. Juli SW Esch 2, 23.Juli Eintracht Mettingen 2, 29.Juli SC Hörstel 1, 2. August Teuto Riesenbeck 2, 7. August SV Halverde Pokalspiel, 14. August Saisonstart