Bienemann und Dindic mit Remis einverstanden

Der TuS Graf Kobbo Tecklenburg tritt ergebnistechnisch auf der Stelle, zeigte sich aber im Vergleich zum 4:6 in Münster stark verbessert gegen Cheruskia Laggenbeck. Am Ende stand – auch aufgrund vieler vergebener Chancen – ein 1:1.

Da war nur einmal Jubeln drin: Der TuS Graf Kobbo Tecklenburg konnte sein Chancenplus gegen Cheruskia Laggenbeck nicht in einen Sieg ummünzen.

Vor dem Aufeinandertreffen zwischen dem TuS Graf Kobbo Tecklenburg und Cheruskia Laggenbeck waren die (Favoriten-) Rollen klar verteilt – nach der Begegnung, die 1:1 endete, machten dennoch beide Übungsleiter ihren Frieden mit dem Ergebnis. Allen voran natürlich Vladan Dindic. Der hatte einen Punkt als Zielvorgabe ausgerufen – und bekam diesen auch. „Wir waren zu elft plus zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft...“, so Dindic vielsagend. Gegenüber Klaus Bienemann nahm das große Ganze in den Blick. „Es ist schön, dass wir jetzt bei 50 Punkten stehen. Hätte uns das jemand im September gesagt, Julian (Lüttmann; d. Red.) und ich hätten sofort unterschrieben.“

Kobbo mit vielen, Cheruskia mit einer Gelegenheit

Der erste Durchgang des mittwochabendlichen Duells war ein Spiel auf gleicher Augenhöhe, das sich zunächst durch Halbchancen auszeichnete, kurz vor der Pause jedoch richtig Fahrt aufnahm: Nach feiner Vorarbeit von Tugay Gündogan und Julian Lüttmann war Till Guttek zur Stelle und markierte das 1:0 (40. Minute). Postwendend aber stellte Joel Manchen wieder auf Remis, das Momentum gehörte Cheruskia, das auch auf 2:1 oder gar auf 3:1 hätte gehen können.

Nach der Pause ein anderes Bild: Kobbo war seinem Kontrahenten plötzlich turmhoch überlegen und hatte in der ersten Viertelstunde nach dem Seitenwechsel dicke Gelegenheiten durch Gündogan, Lüttmann und Patrick Neitzert. In der 70. hatte Yalcin Emekci den Siegtreffer auf dem Fuß, auf der anderen Seite setzte Manchen einen Freistoß an die Latte – es blieb beim 1:1.

TuS Graf Kobbo Tecklenburg: Burbrink – Große-Wördemann, Neitzert (86. Schwartz), Balja, Hoge (76. Hanke) – Mentrup, Gündogan, Knippenberg, Emekci, Guttek – Lüttmann

Cheruskia Laggenbeck: Schmalz – Pott, Abke, Beqiri (85. Osterbrink), Schmolling – Büscher, Aschebrock, Hintze – Peters (69. Kuschel), Manchen, Imorde