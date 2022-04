Das Definitive zeigt Wirkung bei den Sportfreunden Lotte

Leere, Trauer, Enttäuschung: Der Moment des Abstiegs verfehlte seine Wirkung nicht am Freitagabend. Die Sportfreunde Lotte müssen den Gang in die Oberliga antreten. Das wurde mit Essen klar, jedoch nicht gegen Essen entschieden, wie sich die Protagonisten einig waren.

Tim Wendel-Eichholz wäre nicht Tim Wendel-Eichholz, wenn er nicht noch am Abend der unglückbringenden Niederlage ein paar positive Worte gewählt hätte. „Trübsal blasen gilt nicht“, schloss der Übungsleiter der Sportfreunde Lotte seine Ausführungen, „wir haben noch drei Spiele, in denen alle zeigen können, ob sie noch Bock haben“, klatschte der Trainer in die Hände. Noch unter dem Eindruck, dass sich sehr wohl ein grauer Schleier über das Team gelegt hatte nach der finalen Pleite gegen Essen. Einige Spieler kämpften mit den Tränen, das Definitive des Moments zeigte Wirkung, auch wenn sich das Szenario seit Langem angebahnt hatte. Cedric Euschen schlich nach einer Visite beim eigenen Anhang Richtung Kabine, kramte auf Nachfrage in Erinnerungen: Zweimal hatte er absteigen müssen, in der B- und in der A-Jugend-Bundesliga, jetzt der erste Abstieg bei den Herren, Tyson Richter hatte schonmal mit Lupo Martini Wolfsburg runtergemusst, Emre Aydinel sowas noch gar nicht erlebt. Was die Lotteraner einte, war die Einschätzung, es nicht gegen Essen vergeigt zu haben, sondern, und diese Namen fielen immer wieder, in den insgesamt vier Spielen gegen Wegberg-Beeck und Uerdingen, die allesamt verloren gingen. „Wenn wir in den letzten drei, vier Spielen mehr Punkte generieren, kommt es heute gar nicht dazu, dass jemand absteigt“, bemerkte Wendel-Eichholz.

Essen als Spitzenteam, Lotte völlig indisponiert

In der Tat: Die Niederlage gegen Essen als die entscheidende zu werten, erscheint Fehl am Platze angesichts der frappierenden Chancenlosigkeit von SFL im Duell mit dem – zumindest bis Sonntag – Tabellenführer der Regionalliga West. Der spielte es, wie es eine echte Spitzenmannschaft spielen sollte, hatte buchstäblich von der ersten Sekunde die Kontrolle über die Partie, „es war ganz wichtig, gut reinzukommen“, sagte Trainer Christian Neidhart, „nach fünf Minuten hatten wir die zweite Chance“, sprach er voller Anerkennung für das eigene Team, dem es matchplangetreu perfekt gelang, „das Spiel in die gegnerische Hälfte zu verlagern“.

Auf der anderen Seite standen Lotteraner, die den Auftakt in die Partie komplett verschliefen, wie es Innenverteidiger Dominic Minz formulierte. „Vielleicht war der Respekt zu groß“, sagte Minz, auf der Suche nach einer Erklärung. „Schwierig, das wieder einzuholen, wenn man die ersten zehn Minuten verpennt.“ Schlimmer noch: Auch als sich das Geschehen zusehends beruhigte, blieb Lotte anfällig, die Gegentreffer zum 0:2 (18. Minute) und insbesondere zum 0:3 (45.) waren zu einfach.

„Das ist das erste Mal, dass ich nicht zufrieden bin mit der Mannschaft“, bemerkte Trainer Wendel-Eichholz. „Wir waren ängstlich, nicht mutig, nicht griffig“, fuhr er fort, „es ist genau das passiert, was wir nicht wollten: frühe, einfache Gegentore“. Immerhin, wenn auch abgestiegen, haben die Sportfreunde drei Möglichkeiten, es nochmal besser zu spielen in dieser Saison. „Die Jungs können sich empfehlen“, so Wendel-Eichholz.