Das Ende eines Missverständnisses

Das hatten sich beide Seiten wohl anders vorgestellt. Offiziell sind es berufliche Gründe, die zur Trennung zwischen Trainer Björn Hartwig und dem TSV Ladbergen geführt haben. Doch ausschlaggebend waren wohl auch enttäuschte Erwartungen, obwohl keiner das so deutlich formulieren will.

In den Gesichtern von Trainer Björn Hartwig (vorne) und „Co“ Alexander Spuhn (re.) war schon während des Saisoneröffnungsspiels gegen den HC Ibbenbüren Ernüchterung ablesbar. Inzwischen ist Hartwig nicht mehr Coach. Spuhn sitzt am Sonntag auf der TSV-Trainerbank.

Zerstückelte Spieltage wechseln sich ab mit wochenlangen Pausen – die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf den Spielbetrieb in der Landesliga aus. Mit seinem neuen Trainer Björn Hartwig wollte der TSV Ladbergen den Aufstieg in die Verbandsliga ins Visier nehmen, doch am Dienstag informierte der bisherige Coach die Mannschaft darüber, dass er nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehe. Im Heimspiel des TSV am Sonntag gegen Arminia Ochtrup (18 Uhr, Rottsporthalle) werden Co-Trainer Alexander Spuhn und Sportleiter Stefan Ferlemann die Mannschaft betreuen.