Derby-Time in Ladbergen

Am Freitagabend zur besten Sendezeit erwartet der TSV Ladbergen den TV Kattenvenne zum Derby. Die Vorzeichen könnten dabei unterschiedlicher kaum sein. Während der TSV um den Aufstieg kämpft, schwebt der TVK in Abstiegsgefahr.

In der Überzahl: Im Hinspiel zerlegte der TSV Ladbergen den TV Kattenvenne und entschied den ersten Part des Derbys mit 21:11 für sich.

Ladbergen gegen Kattenvenne – für beide wäre es ihre Derby-Premiere als Cheftrainer gewesen. Während Dirk Elschner am späten Freitagabend – Anwurf des Spiels ist erst um 20 Uhr – einen Haken hinter Selbige machen dürfte, wird Sascha Schlingermann auf Seiten des TV Kattenvenne um das Vergnügen gebracht. Der Co-Trainer des TVK, der eigentlich für den verhinderten Volker Hollenberg coachen sollte, liegt selber krank flach. Weitere Krankheitsfälle ausgeschlossen, werden am Abend Stefan Hülsmeier und Sven Haßmann auf der Bank sitzen. Das Training unter der Woche gestaltete die Mannschaft mehr oder minder in Eigenregie, unterstützt von Reserve-Trainer Gerrit Haverkamp.

Das Hinspiel eine Machtdemonstration

Alles andere als optimale Voraussetzungen beim TVK, zumal auch noch fünf Stammspieler fehlen – vor einem Derby, in dem der Gast ohnehin krasser Außenseiter ist. Er spielt gegen den Abstieg und kassierte jüngst eine empfindliche Niederlage gegen Hiltrup – während der TSV Ladbergen um den Aufstieg kämpft und, von der Niederlage gegen Neuenkirchen abgesehen, durch die Liga zu schweben scheint. „Wir werden allerdings nicht den Fehler machen, und einen Gegner unterschätzen oder an das Hinspiel erinnern“, sagt Derby-Debütant Dirk Elschner, Trainer des TSV Ladbergen. Noch unter der Regie seines Vorgängers Björn Hartwig hatte der aktuelle Tabellenzweite, seinerzeit im ersten Saisonspiel, mit 21:11 die Oberhand behalten.

Die Vorfreude in den eigenen Reihen sei groß, sagt Elschner, der am Donnerstagabend im Training „die Spannung wieder ein bisschen hochfahren“ ließ, um für den TVK gewappnet zu sein. Elschner blickt positiv auf die Dinge, inklusive der vertrackten Tabellensituation, in der der TSV zwingend auf einen Aussetzer des 1. HC Ibbenbüren angewiesen ist. „Wir haben uns diese Position erarbeitet und wissen, dass wir jedes Spiel gewinnen müssen. Wir versuchen, locker zu bleiben.“