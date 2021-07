Derbys an aufeinanderfolgenden Spieltagen

Nun wissen auch die Spieler von Schwarz-Weißen Lienen sowie die des SC Preußen und des VfL Ladbergen, wann sie es mit wem in der kommenden Saison in der Kreisliga A zu tun bekommen. Und nicht nur für das Kreisliga-Oberhaus wurden gestern die Spielpläne veröffentlicht. Auch in den B- und C-Kreisligen ist die Katze aus dem Sack, denn auch hier liegen jetzt die Ansetzungen für 2021/22 vor.

Ins Auge fällt, dass die drei heimischen A-Ligisten parallel ihre Heim- und Auswärtsspiele bestreiten. Lienen bekommt es zum Auftakt gegen Westfalia Hopsten zu tun, der SC Preußen mit dem SC VelpeSüd und Ladbergen mit der Laggenbecker Reserve.

Die drei Derbys finden an drei aufeinanderfolgenden Spieltagen statt. Am 12. Dezember, der letzten Runde vor Anbruch der Winterpause, empfängt der VfL Ladbergen den SC Preußen. Am ersten Spieltag des Jahres 2022, am 13. Februar, trifft der SC Preußen auf Schwarz-Weiß Lienen, und eine Woche später, am 20. Februar, kommt es schließlich zum Duell des VfL Ladbergen mit den Lienenern. Drei Wochen später steht mit dem Ablauf der Normalrunde am 13. März fest, in welcher Konstellation die am 3. April beginnenden Playoffs ausgetragen werden.

In der Kreisliga BII, in der der BSV Leeden-Ledde, der BSV Brochterbeck und Grün-Weiß Lengerich sowie die Zweitvertretungen des SC Preußen, TGK Tecklenburg, VfL Ladbergen und die von SW Lienen beheimatet sind, kommt es zum Saisonstart am 29. August gleich zum großen Kracher. Dann trifft der BSV Leeden auf Westfalia Westerkappeln. Die Grün-Weißen aus Lengerich trifft im ersten Heimspiel auf die zweite Mannschaft des SC Halen.