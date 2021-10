Die Konzentration hochhalten

Landesliga: TSV Ladbergen in Bestbesetzung am Samstag bei Hartwigs Ex-Club SC Münster 08

TSV-Akteur Lukas Holdsch gastiert mit dem TSV Ladbergen am Samstag bei Münster 08.

Nach vierwöchiger Herbstpause kehren die Landesliga-Handballer des TSV Ladbergen am Samstag in den Spielbetrieb zurück. Für Trainer Björn Hartwig ist es schon deshalb ein besonderes Spiel, weil er die Anreise mit den Fahrrad bewerkstelligen kann. Denn er wohnt nur circa 600 Meter Luftlinie entfernt von der Sporthalle an der Mannschaft-von-Richthofen-Straße. Dort empfängt der SC Münster 08 um 17 Uhr den TSV. Für Hartwig ist es auch ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Club, den er zwischen 2013 und 2019 trainiert hatte.