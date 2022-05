Die nimmermüden Wideras laufen und laufen in Bottrop

Das Training von Sascha und Burkhard Widera hat gut ein halbes Jahr gedauert, die letzten Vorbereitungen vor der Deutschen Meisterschaft im 24-Stunden-Straßenlauf sind erledigt. Zusammen mit dem Helfer- und Betreuerteam, bestehend aus Tochter Jasmin, ihrem Freund Martin und Partnerin Renate geht es am Freitagnachmittag mit dem Wohnmobil los zum Ort des Geschehens nach Bottrop.

Der Pavillon befindet sich etwa 100 Meter vor der Zeitmessung zwischen vielen anderen. Martin hat sein Survival-Kit mitgebracht, rüstet den Unterschlupf perfekt aus. Es gibt Dauerbeleuchtung, einen Kocher, eine Temperaturmessung für Luft und Getränke, Tische, Stühle, einen Windschutz, Musik, Ersatzkleidung für jede Witterung von Polarkälte bis Sommerhitze wie verschiedene Getränke und diverse Energieriegel – alles fein abgepackt in Boxen sortiert.

Gut 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind vorangemeldet, aber in diesen Zeiten, kein Wunder, müssen einige Aktive auch wieder absagen – und so starten am Samstag um 10 Uhr gut 160 Sportlerinnen und Sportler plus ein paar Staffeln ins Rennen. Unter ihnen Sascha und Burkhard Widera vom TV Lengerich mit ihrer ganz eigenen Renntaktik.

Die ersten Stunden sind grundsätzlich erst mal immer einfach für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mit den Kilometern schwinden aber die Kräfte, früher oder später erwischt es dann fast jeden. Und so erarbeitet man sich seine Gesamtdistanz, zunächst Runde für Runde, dann Kilometer für Kilometer, später nur noch Meter für Meter. Anfangs laufend, dann walkend, dann gehend.

Und so dreht man seine Runden, ist Teil einer tollen Veranstaltung, einer Party rund um die Uhr. Überall Musik und Menschen, die Stimmung zwischen Anspannung, Aufregung, Konzentration, Glückseligkeit. Und ein jeder hat seinen ganz eigenen Rennverlauf, schreibt seine eigene Geschichte. Müdigkeit spielt bei den Läuferinnen und Läufern kaum eine Rolle, wohl bei den Helferinnen und Helfern, die sich kurze Pausen gönnen.

Später wenn es auch die Aktiven erwischt, steht die Erschöpfung in den Laufschuhen und man benötigt Lösungen für die Stunden, die noch zu absolvieren sind. Motivation und Willenskraft sind hilfreich. Auch Erfahrung. Aber das alles ist kein Patentrezept, allenfalls jugendliche Power ist hier nützlich solange sie reicht.

Am Ende sind es großartige deutsche Meisterschaften von einem tollen Veranstalter mit überragenden Ergebnissen für die Besten bei den Frauen und den Männern, die derzeit die Weltrangliste anführen.

Sascha schlägt sich bei seinem ersten 24-Stunden-Lauf großartig, schafft 97 Runden und kommt letztlich auf 141 Kilometer, gewinnt seine Altersklasse (MHK/M20) deutlich. Burkhard kommt mit 127 Runden auf 184 Kilometer, wird in seiner Altersklasse DM-Dritter.

Müde sind hinterher alle ein wenig, die Betreuerinnen und Betreuer mehr als die Teilnehmer, die wohl noch vom Adrenalin und der Anstrengung gepuscht sind. Das macht allen Lust auf eine Wiederholung.

2023 findet im Juni in Emsdetten der Double-Ultra-Triathlon über 7,6 Kilometer Schwimmen, 360 Kilometer Radfahren und 84,4 Kilometer Laufen statt, also ein doppelter Ironman – die beiden Wideras sind schon angemeldet.