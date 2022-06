Doppelgold für Luca Haupt vom TV Lengerich

Die Leichtathleten des TV Lengerich waren beim Schülersportfest des LAV Rheine am Start. Zweimal Gold gewann Luca Haupt in der Altersklasse M14. Dazu gab es weitere vordere Platzierungen und etliche persönliche Bestleistungen.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause fand an Fronleichnam das beliebte Schülersportfest des LAV Rheine mit insgesamt 135 Athleten aus zwölf Vereinen im Jahnstadion statt. Bei hochsommerlichen Temperaturen, einer familiären Atmosphäre und guter Stimmung eiferten auch zwölf Aktive des TVL ihrem ersten Wettkampf oder persönlichen Bestleistungen entgegen.

Zweimal Gold gewann Luca Haupt in der Altersklasse M14. Mit eindrucksvollen 13,00 Sekunden über die 100 Meter ließ Luca seine Konkurrenz weit hinter sich. Im Weitsprung lieferten sich die Sportler einen spannenden Wettkampf, an dessen Ende Luca mit 4,18 Meter erneut die Nase vorne hatte.

Zweimal Silber, einmal Bronze und drei neue Bestleistungen inklusive sicherte sich Jenna Haudek in der Altersklasse W14. Mit einer starken Zeit von 13,52 Sekunden musste sie im 100 Meter-Sprint lediglich ihrer Kontrahentin Milla Berghaus vom LAV-Rheine um 0,06 Sekunden den Vortritt lassen. Ihre Top-Form unterstrich Jenna mit 4,50 Meter im Weitsprung (Platz zwei) und 33,00 Metern im Ballwurf (dritter Platz).

Jakub Zubiak (M13) gelang im Weitsprung in seinem letzten Versuch ein Sprung auf die 4,25 Meter, der ihm den dritten Platz bescherte. In der gleichen Altersklasse belegte Robert Weißbach in seinem ersten Wettkampf mit einer Zeit von 12,88 Sekunden im 75 Meter-Sprint den zweiten Platz. Auch Matti Fortmeyer (M12) beendete seinen ersten Wettkampf erfolgreich mit 26,50 Metern im Ballwurf und einem zweiten Platz.

Mit Jill Haudek, Jamie und Laliya Jarju, Emilie Sage und Milou Maria Menzel war der TVL in der Altersklasse W11 stark repräsentiert. Jill erreichte mit beachtlichen 7,97 Sekunden über die 50 Meter sowie 30,50 Metern im Schlagballwurf jeweils den zweiten Platz und mit eindrucksvollen 3,79 Metern Platz drei im Weitsprung. Ganz knapp dahinter sicherte sich Emilie mit 27,50 Metern einen hervorragenden dritten Rang im Schlagballwurf. Jamie stellte im Weitsprung mit einer bemerkenswerten Weite von 3,72 Metern ihre Bestleistung ein (siebter Platz) und belegte im Schlagballwurf mit 26,50 Metern Rang vier. Damit bewiesen die Athletinnen im Schlagballwurf trotz starken Gegenwinds mit den Plätzen zwei, drei und vier unter 16 Teilnehmerinnen abermals ihre bestechende Form und eine tolle Mannschaftsleistung. Jules-Katinka Bolz belegte im Dreikampf der Altersklasse W8 mit 664 Punkten den neunten Platz. Die jüngste Aktive des TVL, Ylva Emmerich, sicherte sich in ihrem Wettkampf-Debüt im Dreikampf der Altersklasse W7 Rang vier. Am Ende eines langen Wettkampftages erfolgte dann endlich der Höhepunkt der Veranstaltung – der 400- beziehungsweise 800-Meter- Hindernislauf mit Wassergraben. Hier galt es, die über die Strecke verteilten Hindernisse und den Wassergraben schnellstmöglich zu überwinden. Eine ausgezeichnete Tagesbestzeit der gesamten Konkurrenz erkämpfte sich Jakub Zubiak mit 2:47,52 Minuten über die 800 Meter. Auch Jill Haudek lief ein beherztes Rennen und finishte mit einer Zeit von 3:14,72 Minuten, die ihr den zweiten Platz einbrachte.