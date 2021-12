Drei Siege zum Fest

Den Ausfall von TSV-Mann Leon Ludwigs konnten die Ladberger am Ende verkraften und durch eine geschlossene Mannschaftsleistung kompensieren. So zog der Trainer der Heimmannschaft, Dirk Elschner sein erstes Fazit nach Schlusspfiff. 33:20 (17:7) gewann der TSV im letzten Spiel des Jahres gegen Sparta Münster und verabschiedete sich als verdienter Sieger vor heimischem Publikum in die Winterpause.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie