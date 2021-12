Drei Siege zum Fest – TSV Ladbergen schlägt Sparta Münster

Dritter Sieg im vierten Spiel – TSV-Coach Dirk Elschner konnte mit dem 33:20 gegen Sparta Münster einen perfekten Start vor heimischem Publikum feiern. Auf Rang drei geht Ladbergen in die kurze knackige Winterpause.

Den Ausfall von TSV-Mann Leon Ludwigs konnten die Ladberger am Ende verkraften und durch eine geschlossene Mannschaftsleistung kompensieren. So zog der Trainer der Heimmannschaft, Dirk Elschner sein erstes Fazit nach Schlusspfiff. 33:20 (17:7) gewann der TSV im letzten Spiel des Jahres gegen Sparta Münster und verabschiedete sich als verdienter Sieger vor heimischem Publikum in die Winterpause.