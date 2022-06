Duo Thomas Büscher und Henrik Milius vorne

Am Pfingstwochenende war es wieder so weit. Am Lienener Hallenfreibad wurde nach dreijähriger Corona-Zwangspause wieder aufgeschlagen. Das Beachvolleyballwochenende begann am Samstag mit den D-Cups der Männer und Frauen. Es folgten der C-Cup und das Mixed-Turnier.

Zumindest von den sportlichen Leistungen her gab es am Pfingstmontag mit einem C-Cup für Männer beim Beach-Spektakel am Hallen-Freibad in Lienen das Beste zum Schluss. Elf Teams gingen ins Rennen, eine gemeldete Mannschaft durfte wegen einer zu hohen NWVV-Punktzahl nicht starten. Zwei TE-Vertretungen spielten nach Startschwierigkeiten eine gute Rolle. Jan Sackermann unVertretungend Lucas Dymek, der am Samstag den D-Cup gewonnen hatte, vom SV Cheruskia Laggenbeck schafften den Einzug ins Finale, mussten sich dort aber geschlagen geben.

Ihre Vereinskollegen Moritz Gartemann und Luca Bosse wurden Vierter. Turniersieger wurde Thomas Büscher vom TuS Bersenbrück mit seinem Partner Henrik Milius vom Osnabrücker SC. Die routinierten Gewinner mussten im gesamten Turnier lediglich nur einen Satz abgeben, das war gleich im ersten Gruppenspiel im zweiten Durchgang mit 12:15 gegen Jannis Hörnschemeyer und Matthis Schürmann vom Osnabrücker SC. Da war der Weg ins Finale für den zweiten Finalisten Sackermann/Dymek bei Weitem nicht so eindeutig. In der Gruppenphase verloren sie die Spiele gegen Hörnschemeyer/Schürmann und Büscher/Milius jeweils mit 0:2 (10:15, 12:15/12:15, 3:15). Lediglich die Partie gegen Andrej Nazarenus und Pascal Teupen vom TV Jahn Rheine wurde mit 2:0 (16:14, 15:5) gewonnen. Der eine Sieg in der Gruppenphase reichte aber für den Einzug ins Viertelfinale.

Da waren Fynn Kaletta von der SG Mads Ostalb und Steffen Molde von der SG Ofenerdiek/Ofen die Gegner. Mit 2:1 (12:15, 15:9, 15:13) hielt sich das junge Tebu-Team schadlos. Im Halbfinale ging es gegen Laurin Oldenburg und Jason Prostka vom Oldenburger TB. Sackermann/Dymek wurden von Spiel zu Spiel stärker, ließen die Oldenburger vor allem zu Beginn der beiden Sätze ziemlich schlecht aussehen. So führten sie, nicht zuletzt auch wegen des starken Aufschlagspiels, im ersten Satz mit 11:1, im zweiten mit 11:3. Der erste Satz endete 21:17, der zweite 21:12.

Im Finale ging es dann erneut gegen Büscher/Milius. Da gab es einige sehenswerte Ballwechsel. Die junge Tebu-Mannschaft fightete, der routinierte Gegner ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Zu Beginn lag er einmal mit 2:4 hinten, als er sich aber eine knappe Führung erspielt hatte, gab er diese nicht mehr ab. Am Ende siegte er mit 21:18. Klarer war der zweite Satz. Mit 2:11 lagen die Tebu-Youngster zurück. Diese deutliche Führung ließen sich Büscher/Milius nicht mehr nehmen. Sie siegten mit 21:14.

Für das zweite Tebu-Team Gartemann/Bosse war im Halbfinale Endstation. Auch sie mussten die Dominanz von Büscher/Milius anerkennen. Auch in dieser Partie hatten sich die Routiniers im ersten Satz eine Führung erspielt, die sie nicht mehr abgaben. Sie siegten mit 21:15 im ersten Spielabschnitt und 21:12 im zweiten. Echte Siegertypen.

Gartemann/Bosse reichte in einer Dreier-Vorrundengruppe ein 2:0-Sieg (15:8, 15:6) gegen Jan Kindermann vom Vareler TB und Finn Hannes Stepanek von der TG Wiesmoor zum Einzug ins Viertelfinale. In der Runde der letzten Acht behaupteten sich Gartemann/Bosse gegen Henrdrik Brandt vom BC Cuxhaven und Tim-Oliver Kaufmann von Bremen 1860 mit 2:1 (15:9, 10:15, 15:12). Im „kleinen Finale“ unterlagen die beiden Tebus mit 0:2 (16:21, 17:21) Laurin Oldenburg und Jason Prostka vom Oldenburger TB.

Die Sieger waren nicht das erste Mal in Lienen mit dabei. Sie kommen immer wieder gerne zu diesem Beach-Event. „Das ist eine tolle Anlage. Der Ausrichter um Dirk Altekruse macht das toll. Es ist eine gute Atmosphäre, wir fühlen uns sehr wohl“, sparte Thomas Büscher nicht mit Komplimenten.