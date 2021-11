Elschners Debüt auf heißem Pflaster

Der TSV Ladbergen will seinem neuen Trainer Dirk Elschner einen Einstand nach Maß bescheren. Allerdings wird die Aufgabe bei den heimstarken Gronauern nicht einfach.

Landesliga: TSV Ladbergen will Heimnimbus des SV Vorwärts Gronau brechen

Ladbergens Linksaußen Jannik Meyer will mit seinen Treffern in Gronau dazu beitragen, Neu-Trainer Dirk Elschner (kl. Foto) einen erfolgreichen Einstand zu bescheren.

Diese Ansage ist schon mal nicht schlecht. „Wo ich bin, dauert es etwas länger“, sagt Trainer Dirk Elschner vor seinem Pflichtspieldebüt mit dem TSV Ladbergen am Samstag (17.30 Uhr) bei Vorwärts Gronau. Was er damit meint, ist das, worauf auch die Verantwortlichen bei seiner Verpflichtung großen Wert legten: Gesucht wurde kein „Feuerwehrmann“, sondern ein Trainer, mit dem die Ladbergener langfristig planen können. Den haben sie in Elschner offensichtlich gefunden.