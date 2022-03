Endlich ein Gegner auf Augenhöhe für die Sportfreunde Lotte

Lotte

Im Gegensatz zu den Sportfreunden Lotte hat Alemannia Aachen in diesem Jahr bereits kräftig gepunktet. Vor erwarteten 4000 Zuschauern am Samstag steht deshalb vor allem der Gast aus Lotte unter Druck. Von einem „Sechs-Punkte-Spiel“ will Trainer Andy Steinmann indes nicht sprechen.

-ast-