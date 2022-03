Endzeitstimmung in Lotte

Vier Punkte aus zwei Spielen? Schon nicht mehr erreichbar. Die Sportfreunde Lotte unterlagen dem SV Lippstadt am Mittwochabend im Nachholspiel mit 0:2. Der Klassenerhalt rückt in weite Ferne, zumal parallel der Bonner SC überraschend in Wuppertal siegte.

Wegberg-Beeck gegen den VFB Homberg – Tabellenkeller, unterste Etage. Rödinghausen gegen Düsseldorf – ein Mittelfeld-Clinch. Fortuna Köln gegen Essen – das unumstrittene Spitzenspiel. Der Mittwochabend in der Regionalliga West hatte reichlich Begegnungen von dicht beeinander platzierten Teams parat. Und das Aufeinandertreffen der Sportfreunde Lotte und dem SV Lippstadt? Ein Tabellennachbarschaftsduell? Das stand ab 19.30 Uhr zur Verhandlung. Die Gastgeber mit acht Punkten Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz schon am Rande einer ausweglosen Lage; Lippstadt auf einem guten zwölften Platz. Aber das Spiel eben mit einer der letzten Optionen für SFL, in den Abstiegskampf einzugreifen und auch den SV Lippstadt so richtig mit reinzuziehen.

Den Sportfreunden war das Bestreben anzumerken, das in Aachen völlig brachliegende schnelle Spiel in die Spitze zu praktizieren, auch Lippstadt versuchte es mit dem direkten Draht zu seinen Spitzen Viktor Maier und Marvin Mika. Den ersten Aufreger gab es nach 17 Zeigerumdrehungen am Lippstädter Strafraum. Maximilian Franke ergaunerte das Leder an der Kante und legte quer auf Drilon Demaj, der wiederum selbst gelegt wurde. Elfmeterreif? Schiedsrichter Leonidas Exuzidis entschied auf Weiterspielen.

Darüberhinaus blieb es lange beim Versuch, ehe Paolo Maiella in der 35. Minute eine Bogenlampe in den Lotter Strafraum verfehlte und damit den Anfang machte für einen Chancenreigen vor der Pause.

Maximilian Franke und Henri Matter verzogen noch per Fernschuss, dann brandete Gebrüll und Jubel auf der Tribüne auf. Cedric Euschen hatte in der 39. Minute zielsicher verwandelt, dabei jedoch im Abseits gestanden Für den ersten Treffer der Partie musste ein Standard herhalten. Aus dem Gedränge nach einer Ecke heraus drückte Fabian Lübbers das Runde über die Linie (42.).

Sportfreunde mit dem Mute der Verzweiflung

Wie würden die Sportfreunde Lotte in diese existenzielle zweite Hälfte gehen? Mit Manasse Fionouke für Dominic Minz und mit dem Mute der Verzweiflung. SFL war aktiv und hatte gleich mal drei Ecken in den ersten sechs Minuten des zweiten Durchgangs. Gegen Mitte des zweiten Spielabschnitts köpfte Euschen nach einer Freistoß-Hereingabe von Erhan Yilmaz in die Hände von Lippstadts Schlussmann Christopher Balkenhoff – und war wenig später wieder beteiligt. Er säbelte über eine Hereingabe, den Querschläger setzte Franke unglücklich über das Gehäuse. Gleich im Gegenzug hatte der eingewechselte Dardan Karimani die Entscheidung nicht auf dem Fuß, wohl aber auf dem Kopf. Auch er setzte den Ball über den Kasten. Gelesen war die Messe wenig später: Paolo Maiella besorgte in der 89. Minute den 0:2-Endstand.

SF Lotte: Peitzmeier – Richter, Allmeroth, Minz (46. Fionouke), Terzi – Brauer –Yilmaz, Euschen (81. Aydinel) – Traoré (67. Lindner), Demaj (61. Andzaouna), Franke

SV Lippstadt: Balkenhoff – Maiella, Schubert, Steringer, Lübbers, Halbauer – Matter (90. Schielke), Möller – Ito (58. Heiserholt) – Meier (90. Kerkemeyer), Mika (77. Karimani)

Tore: 0:1 Lübbers (42.), 0:2 Maiella (89.)

Zuschauer: 350

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel)

Gelbe Karten: Andzouana / Steringer, Heiserholt, Lübbers