Erstmals Playoffs in Jugendligen

Einige Veränderungen kündigen sich an im Juniorenfußball. Betroffen davon sind sämtliche Altersligen.

Juniorenfußball: Jahrestagung der Nachwuchsfußballer / Kreispokal-Endspiele an drei Tagen

Die Sehnsucht ist groß, nach zwei fast verkorksten Jahren endlich eine normale Saison ohne Störungen spielen zu können. Die Voraussetzungen dafür haben die Juniorenfußballer des Tecklenburger Landes nun geschaffen. In einer Videokonferenz debattierten die Vereinsvertreter am Donnerstagabend und brachten alles Notwendige auf den Weg, in der Hoffnung, dass Corona nicht erneut dazwischengrätscht.