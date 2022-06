Fabian Lübbers neuer Trainer der Sportfreunde Lotte

Das ging fix: Eine Woche nach dem Schock des Abgangs von Heiner Backhaus (zu BFC Dynamo Berlin) präsentierten die Sportfreunde Lotte einen neuen Trainer: Fabian Lübbers, zuletzt für den SV Lippstadt selbst am Ball, wird SFL trainieren.

Die Sportfreunde Lotte haben einen neuen Trainer. Eine Woche, nachdem der als künftige Chefcoach angetretene Heiner Backhaus dem Club den Rücken gekehrt und zum BFC Dynamo Berlin gewechselt ist, hat der Regionalliga-Absteiger Nägel mit Köpfen gemacht. Fabian Lübbers, zuletzt als Innenverteidiger beim SV Lippstadt aktiv, heißt der neue Mann auf der Kommandobrücke. Der 30-Jährige hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, der im Falle eines Aufstiegs auch für die Regionalliga gilt. Lübbers bringt Erfahrungen als spielender Co-Trainer bei der U23 des FC Schalke 04 und beim SV Lippstadt mit.

Die SFL-Verantwortlichen zeigten sich nach intensiven Gesprächen mit Fabian Lübbers sowohl menschlich als auch fachlich überzeugt. „Er ist ein junger und entwicklungsfähiger Trainer, der in der Region bestens vernetzt ist. Mit diesem Rezept haben wir in Lotte gute Erfahrungen gemacht“, hieß es aus Reihen der Sportfreunde. „Ich freue mich sehr auf die kommende Aufgabe. Gemeinsam wollen wir einen mutigen und vor allem attraktiven Fußball spielen“, gibt sich der künftige SFL-Coach kämpferisch. Fabian Lübbers war ab 2012 sieben Jahre lang für den SV Lippstadt 08 aktiv, dabei spielte er auch unter dem neuen Trainer von Borussia Mönchengladbach, Daniel Farke, ehe er 2019 das Angebot des FC Schalke 04 annahm und dort zwei Jahre lang als Führungsspieler in der U 23 fungierte. Im vergangenen Jahr kehrte er nach Ostwestfalen zurück, war neben seiner Rolle als Innenverteidiger auch als Co-Trainer für Spielanalyse im Trainerteam um Chefcoach Felix Bechtold im Einsatz.