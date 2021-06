Fabienne Graefe nicht zu bremsen in Ladbergen

Das M*-Springen war sportlich der Höhepunkt der Springwettbewerbe beim Turnier des Integrativen Zucht-, Reit-, Voltigier- und Fahrvereins Ladbergen. Die Entscheidung fiel erst am Ende, denn Fabienne Graefe rollte dank eines fehlerfreien Umlaufs in der schnellsten Zeit das Feld von hinten auf. Duftmarken setzten aber auch die jungen Reitsportlerinnen des gastgebenden Vereins.

Wer am Wochenende Zugang zum Dressur- und Springturnier des Integrativen Zucht-, Reit-, Voltigier- und Fahrvereins (ZRVFV) Ladbergen begehrte, der musste schon einen handfesten Grund nachweisen können. An der Einfahrt zum Turniergelände am Schulenburger Weg wurde genauestens Protokoll geführt. Die Registrierungspflicht in der Gästeliste sah sogar vor, dass man den Grund für den Besuch angeben musste. Zuschauer blieben angesichts coronabedingter Umstände außen vor. Das war schade, denn deshalb bekamen die Reitsportfans nicht mit, wie Fabienne Graefe als vorletzte Starterin beim M*-Springen ihren fehlerfreien Umlauf mit dem Sieg krönte.

Sicherlich war die Salzbergenerin mit ihren westfälische Wallach Chaplin H eine verdiente Siegerin. Denn Graefe meisterte den Parcours nicht nur fehlerfrei, sondern sie verbuchte in ihrem Umlauf mit 59,53 Sekunden auch die schnellste Zeit. Für ihren tollkühnen Parforceritt durch den Stangenwald wäre ihr donnernder Applaus gewiss gewesen. Doch der blieb angesichts des Zutrittsverbots für Zuschauer aus. Immerhin klatschte die Konkurrenz am Rande des Springvierecks Beifall – sportlich fair und anerkennend. Wohl wissend, dass die Siegerin nicht nur springtechnisch eine perfekte Vorstellung abgeliefert hatte. Vielmehr bewies sie auch Nerven. Denn bis kurz vor Schluss erweckte es den Anschein, als sollten Marcus Gerdemann vom RFV Ostbevern und Vanessa Bölting vom RFV Zum Rieselfeld Münster vorne landen. Sie hatten mit ihren fehlerfreien Umläufen 62,49 (Gerdemann) und 62,86 (Bölting) Sekunden vorgelegt, sodass Sieg und Platz zwei vergeben zu sein schienen. Doch als vorletzte Starterin rollte Graefe auf Chaplin H das Feld von hinten auf.

Fast wäre auch Lokalmatadorin Marie-Sophie Oelrich unter die ersten Drei gesprungen. Auf dem neunjährigen Holsteiner Clear Moon war sie unter den fehlerfreien Absolventen die Vierte im Bunde. Am Ende trennten sie nur drei Hundertstelsekunden von Rang drei.

Ähnlich beeindruckend war der Auftritt von Jacqueline Rigling auf Donja vom gastgebenden Verein. Die junge Ladbergenerin verzeichnete einen Abwurf und somit vier Strafpunkte, womit sie am Ende Sechste wurde im 17-köpfigen Starterfeld. Im Mittelfeld behauptete sich Nele Bettler vom ZRVFV Ladbergen. Sie kam in 68,47 Sekunden auf neun Strafpunkte.