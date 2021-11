Garant für sportlichen Aufschwung

Der Trainerstuhl bei Handball-Landesligist TSV Ladbergen blieb nach dem Rücktritt von Björn Hartwig nicht lange vakant. Schon am Dienstag nimmt Dirk Elschner seine Tätigkeit als neuer Chefcoach beim TSV auf.

Handball: Landesligist TSV strebt mit seinem neuen Trainer Dirk Elschner eine langfristige Zusammenarbeit an

Der TSV Ladbergen hat in der westfälischen Handball-Szene offensichtlich einen guten Namen. Das dürfte der ausschlaggebende Grund dafür gewesen sein, dass mit Dirk Elschner ein profilierter Trainer für die erste TSV-Mannschaft gewonnen wurde, der zuvor überaus erfolgreich in Ostwestfalen tätig gewesen war und der auch das Potenzial beim heimischen Landesligisten TSV ausschöpfen will.