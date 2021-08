GC Ladbergen mit Licht und Schatten

Die Damen- und Herren-Mannschaft des GC Ladbergen waren am Wochenende in Osnabrück und Telgte gefordert. Vor allem die Damen bewiesen Kampfgeist.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Spieltage in der Deutschen Golf Liga verlegt werden. Nun wurden diese am Samstag und Sonntag nachgeholt. Das Ladberger Damen-Team des GC Ladbergen hatte nicht die Möglichkeit durchzuwechseln. Dennoch bewiesen die Ladies Kampfgeist.

Bei durchwachsenem Wetter am Samstag mit Regen und starken Windböen ging es zunächst nach Velpe in den Golfclub Habichtswald. Durch Berg und Tal kam die Mannschaft des GC Ladbergen als viertes Team ins Ziel. Den ersten Platz belegte Gastgeber GC Habichtswald, der die favorisierten Damen des GC Osnabrück-Dütetal auf den zweiten Rang verwies. Den dritten Platz erreichte der GC Gut Hahues zu Telgte. Beste Ladberger Spielerin war Jana Grotholtmann, die mit 99 Schlägen den anspruchsvollen Kurs absolvierte und Rang elf in der Einzelwertung erzielte.

Der Sonntag im Golfclub Osnabrück-Dütetal begann für den GC Ladbergen vielversprechend. Newcomerin Elke Wallis erreichte in der Netto-Einzelwertung den zweiten Platz. Der Gastgeber GC Osnabrück-Dütetal fuhr verdient den Heimsieg ein und baute die Tabellenführung in der Gesamtwertung weiter aus. Rang zwei erreichte der GC Habichtwald vor dem GC Gut Hahues zu Telgte. Rang vier verblieb für den GC Ladbergen.

Mit einer insgesamt eher durchwachsenen Leistung wartete die Herrenmannschaft des GC Ladbergen in Telgte auf. Thomas Sprick erspielte mit 84 Schlägen das beste Ergebnis der Ladberger Herren-Mannschaft. Sein neunter Platz in der Gesamtwertung zeigte an, dass sich das Team des GCL nicht in Bestform befand.

Immerhin reichten passable 89 Schläge von Kapitän Holger Rickert und „Oldie“ Werner Bergmann, eine 90 von Jörg Linnenbaum, 93 von Jamie Hayes, 95 von Berthold Niermann und 99 Schläge von Gernot Stahlberg, um am Ende den dritten Platz in der Gesamtwertung zu verteidigen – allerdings geteilt mit dem GC Münsterland. Im Mannschaftswettbewerb des fünften Spieltags im Golfclub Gut Hahues zu Telgte siegte der GC Aldruper Heide mit 113 Schlägen über CR. Der GC Habichtswald musste sich mit dem zweiten Rang begnügen (133 Schläge). Es folgte mit 142 Schlägen der GC Münsterland, der damit die Ladberger Mannschaft auf Platz vier (156) verwies und damit 14 Schläge in der Gesamtwertung gutmachte – nicht zuletzt aufgrund einer guten 86er Runde des ehemaligen Ladbergers Dirk Dilly. Die Heimmannschaft aus Telgte hatte sich auf eigenem Platz sicher mehr ausgerechnet als die gespielten 172 Schläge über CR.