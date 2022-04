Geht da noch was für Preußen Lengerich?

Die Aufstiegs- und Abstiegsrunde der Kreisliga A Tecklenburg gehen Stück für Stück weiter in die heiße Phase der Saison. Für Preußen Lengerich ist nach oben hin noch was drin, sofern sie denn ihre Hausaufgaben erledigen.

Sechs Mal traf der VfL Ladbergen jüngst gegen die Reserve aus Lotte – am Donnerstag wollen Julian Haarlammert und Co. auch im Heimspiel gegen den SV Dickenberg überzeugen.

In der Kreisliga A geht es munter weiter mit der Rückrunde in Sachen Auf- und Abstieg. Am heutigen Donnerstag treffen die Preußen auf Falke Saerbeck (19.30 Uhr), der VfL Ladbergen hat es mit dem SV Dickenberg zu tun (19.30 Uhr), und SW Lienen gastiert bei Westfalia Hopsten (20 Uhr).

Aufstiegsrunde

Preußen Lengerich -

Falke Saerbeck

„Die kennen wir ja schon ganz gut aus dem Hinspiel“, erinnert sich Preußen-Coach Sascha Höwing noch blendend an den ziemlich souveränen 6:2-Erfolg. „Das war eines der besten Spiele in dieser Saison. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon wem gelungen ist, sechs Tore gegen Saerbeck zu schießen? Ich glaube nicht.“

Dennoch warnt Höwing davor, die Falken auf die leichte Schulter zu nehmen: „Sie haben vor zwei Wochen beim 2:1-Sieg gegen Büren bewiesen, wie stark sie sein können. Sie kommen übers Team und haben ein, zwei sehr starke individuelle Spieler wie zum Beispiel Marco Schubert dabei. Er kann eine Partie im Alleingang an sich reißen. Das wird eine knifflige Aufgabe.“

Das Ziel haben die Preußen dennoch klar vor Augen: „Gerade nach der ärgerlichen Niederlage in Mettingen wollen wir uns wieder beweisen und dreifach punkten. Danach kommt das Heimspiel gegen Büren. Ich will mal einen Ausblick wagen: Wenn wir da gewinnen, ist aufstiegstechnisch alles drin.“ Verzichten muss Höwing auf Ole Schürbrock, der sich in Mettingen einen Bänderriss zuzog.

Abstiegsrunde

VfL Ladbergen -

SV Dickenberg

„In der Abstiegsrunde ist eigentlich jedes Spiel ein Endspiel. So wird es auch gegen Dickenberg sein, und genau so müssen wir das auch angehen“, kommt es nach VfL-Coach Stefan Kilfitt vor allem auch auf die Motivation an. „Wir gehen auf jeden Fall mit der nötigen Portion Respekt rein.“ Sollten sie auch, denn im Falle einer Niederlage würde der SV, der sich gerade auf dem ersten Abstiegsplatz befindet, auf vier Punkte an den VfL heranrücken. Und im Hinspiel unterlagen sie den Dickenbergern bereits mit 0:2.

„Ein kleines Plus sehe ich darin, dass wir uns auf unserem heimischen Kunstrasen recht wohl fühlen. Dickenberg hingegen hat keinen“, so Kilfitt. „Das wird trotzdem eine sehr knifflige Aufgabe, da sie vermutlich tief hinten drin stehen werden.“ Dabei kann der Übungsleiter aus dem Vollen schöpfen, zumal Leon Dürbaum, Marcel Witzke und Patrick Kötter wieder mit an Bord sind.

Westfalia Hopsten -

SW Lienen

Derweil lädt Westfalia Hopsten SW Lienen zum „Topspiel“ in der Abstiegsrunde ein. Zwar werden beide vermutlich nicht so schnell in akute Abstiegsgefahr stürzen, der Sieger wird die drei Zähler allerdings liebend gerne mitnehmen, um das Polster noch ein bisschen dicker zu machen. „Spielerisch haben sie vermutlich eine der besten Truppen der Liga“, weiß SW-Coach Yannik Lunow um die Stärken des Kontrahenten. „Wir müssen selber spielerische Akzente setzen und ihnen unser Spiel aufzwängen. Sonst wird es ziemlich schwer.“

Das Ziel beim Abstiegsrunden-Primus ist dennoch klar formuliert: „Wir gehen in jede der restlichen Partien mit dem Anspruch rein, sie zu gewinnen.“ Die Voraussetzungen dazu könnten allerdings ein wenig besser sein, denn die eigene Personaldecke ist ziemlich dünn. „Wir werden dennoch eine schlagfertige Truppe stellen“, weiß Lunow.