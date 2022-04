Große Rückkehr nach drei Jahren

Das Turnier des Reit- und Fahrvereins Lengerich war ein Opfer der Pandemie. Nun endlich trotzten 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den winterlichen Temperaturen des Wochenendes wieder und traten in 13 verschiedenen Prüfungen zum Wettstreit an.

Rund 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trotzten den winterlichen Temperaturen des Wochenendes und traten in 13 verschiedenen Prüfungen zum reiterlichen Wettstreit auf dem Turnier in Lengerich an. Die Motivation hier zu starten war groß, denn schließlich musste die traditionelle Veranstaltung coronabedingt drei Jahre pausieren.

Der Samstagmorgen startete mit einer kombinierten Dressur- und Springprüfung der Klasse A. Diese konnte Ylvi Breulmann vom RFV Ochtrup mit ihrem Pony Wanda für sich entscheiden.

Der Samstag stand im weiteren Verlauf ganz im Zeichen des Springsports. Vom Einsteigerwettbewerb mit einer Hindernishöhe von maximal 60 Zentimetern bis hin zur Zwei-Sterne-Springprüfung der Klasse A, die eine maximale Höhe von 105 Zentimetern bedeutet, wurden sechs verschiedene Prüfungsarten angeboten. Höhepunkt des ersten Turniertages bildete das Mannschafts-A-Springen, das die Mannschaft „Die Gemischten“ gewann.

In der Einsteigerprüfung Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit konnte Sophie Möllerherm auf Sir Pepel vom gastgebenden Verein einen hervorragenden dritten Platz mit der Wertnote 7,4 belegen. Dieses Paar war auch in der Dressur erfolgreich und sicherte sich im Dressurwettbewerb den fünften Platz mit der Wertnote 7,0 sowie den siebten Platz in der Dressurprüfung der Klasse A mit der Wertnote 7,5.

Spannend ging es zu bei der Punktespringprüfung der Klasse A mit Joker. In einem solchen Wettbewerb werden für das fehlerfreie Überwinden eines Hindernisses Punkte vergeben. Als letzter Sprung kann ein Joker gewählt werden, dieser ist in der Regel schwieriger als der reguläre letzte Sprung und zählt deswegen doppelt. Siegerin wurde in diesem Fall Lya Calzona vom RV Diana Bad Rothenfelde auf ihrem Pferd Assendruplunds Beauty Beat. Außerdem entschied dieses Paar die Zwei-Sterne-Springprüfung der Klasse A für sich.

Sehenswerter Dressursport wurde den Zuschauern dann am Sonntag geboten: von der beliebten Führzügelklasse mit Kostümen bis hin zur Dressurreiterprüfung der Klasse M. Gestartet wurde mit einer Zwei-Sterne-Dressurprüfung der Klasse L. Im Unterschied zur Ein-Sterne-Dressurprüfungen der Klasse L beinhaltet die L** neben ersten Versammlungen im Trab und Galopp, dem Außengalopp und Kurzkehrtwendungen bereits Schulterherein im Trab und Trabtraversalen. In dieser Prüfung siegte – mit einer ganzen Note Abstand zur Zweitplatzierten – Alina Waldmann vom RFV Nienberge-Schonebeck mit ihrem Pferd Sempione di Waluka und der Wertnote 8,8. In der nachfolgenden Dressurreiterprüfung der Klasse M (in dieser Klasse kommen als zusätzlicher Schwierigkeitsgrad noch die fliegenden Galoppwechsel hinzu) belegte dieses Paar den zweiten Platz hinter der siegreichen Laurien Hawerkamp auf Montblanc vom ZRFV Lienen. Zwei Reiterinnen des Reitvereins Lengerich teilten sich in dieser Prüfung den fünften Platz: Sarah Birgoleit mit Fürst Figaro sowie Manuela Ossege mit Sissy Escoria.

Auch am zweiten Turniertag wurde ein Mannschaftswettbewerb ausgetragen, eine Mannschafts-Dressurprüfung der Klasse A. Die Mannschaft des Reitvereins Lengerich belegte hier den dritten Platz. Vorgestellt wurde die Mannschaft von Petra Bolke, geritten haben Manuela Ossege/Sissy Escoria, Sarah Birgoleit/Fürst Figaro, Tessa Böer/Daives Deluxe und Katharina Bolke/Harda Zuzia.

Alle weiteren Turnierergebnisse können eingesehen werden unter: