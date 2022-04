„Hatten ein tief-trauriges Gefühl“

„Ich finde es persönlich sehr schade“, sagte Walpurgis, der in einer Chatgruppe mit ehemaligen Spielern vom Schicksal der Sportfreunde erfuhr. „Der Abstieg ist sehr bitter für die Anhänger und auch für die Region. Vor allem tut es mir leid für Manfred Wilke, der mit großem Engagement und Enthusiasmus die positive Entwicklung des Klubs in den letzten Jahrzehnten geprägt hat.“ Für Atalan war der Moment nach dem 0:3 gegen RW Essen emotional. „Eigentlich hatte man ja lange genug Zeit, sich mit dem zuletzt kaum noch zu verhindernden Abstieg vertraut zu machen. Als es dann soweit war, hatten meine ehemaligen Lotter Spieler und ich dennoch ein tief-trauriges Gefühl“, sagt der 42-Jährige.

Da zeigte sie sich wieder, die Verbundenheit: Die Sportfreunde wie auch das Trainerteam Atalan/Joe Laumann mit seinem Kader hatten in der ersten Zusammenarbeit von Anfang 2015 bis Sommer 2017 eine außergewöhnliche und die jeweils bislang erfolgreichste Zeit erlebt, von der viele noch lange schwärmen werden. Kurz nach dem Abstieg hatten viele seiner ehemaligen Spieler wie Alexander Langlitz und Matthias Rahn den Trainer angeschrieben. „Die vielen Erfolge schweißen uns zusammen. Wir haben alle gemeinsam dem Verein unheimlich viel zu verdanken“, sagt Atalan, der zuvor in der Oberliga trainiert hatte. Der Aufstieg in der Saison 2015/2016 als Meister in den Relegationsspielen gegen Waldhof Mannheim und die überzeugende erste Drittliga-Saison mit den Pokalsensationen gegen Werder Bremen, Bayer Leverkusen und 1860 München sei nur möglich gewesen, „weil wir uns als Mannschaft in Lotte unheimlich schnell zu einer wirklich veritablen Einheit entwickeln konnten, die sich in aller Konsequenz durch nichts aufhalten ließ. Eine wichtige Komponente dabei war, dass wir uns im familiären Lotter Umfeld pudelwohl gefühlt haben. Das Gefühl, sich jeden Tag auf die gemeinsame Arbeit zu freuen, weiß man im Rückblick vielleicht nochmal mehr zu schätzen als damals“, sagt Atalan.

Walpurgis: Eine tolle Zeit mit einem tollen Team

Unter Walpurgis, der die Sportfreunde von 2008 bis 2013 trainierte, schaffte Lotte zwar nicht den Aufstieg in die 3. Liga. Jedoch formte der damalige Coach das Team zu einer Spitzenmannschaft in der Regionalliga, die in den Relegationsspielen 2012/13 knapp am jetzigen Bundesligisten RB Leipzig scheiterte. Trotz des verpassten Aufstiegs hat Walpurgis ausschließlich positive Erinnerungen an seine fünfjährige Amstzeit. „Ich durfte dort mit vielen tollen Menschen und Charakteren zusammenarbeiten, die mit sehr viel Herzblut für den Verein gearbeitet und die Entwicklung positiv gestaltet haben“, sagt der 48-Jährige. Es sei eine tolle Zeit mit einem tollen Team gewesen.

Für den arbeitssuchenden Fußballlehrer Atalan gab es zwei Momente, die „einfach nur krass schön“ waren. „Als im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen 1860 – unserem vielleicht allerbesten Auftritt – das ganze Stadion nach der 2:0-Führung gemeinsam inbrünstig sang: ,Oh, wie ist das schön.‘ Bei dem Gedanken werde ich immer Gänsehaut haben.“ Dazu komme das Relegationsrückspiel in Mannheim, als die Elf höchst entschlossen die Chancen suchte und nutzte. „Die Mannschaft, ihre Trainer wie auch weite Teile des Vereins und Umfelds hatten eine klare DNA entwickelt. Mit unserem Powerfußball und unserer Gier war wesentlich mehr möglich, als sich viele eigentlich vorstellen konnten.“

Atalan hofft, dass die Oberliga für die Sportfreunde Lotte nur eine kurze Auszeit vom höherklassigen Fußball ist. „Die Erfahrungen der langen letzten Jahre, das Stadion, der große Name, mit dem man in der Oberliga bei der Spielersuche wuchern kann: Die Sportfreunde haben auch jetzt richtig viel zu bieten. Ich bin überzeugt, dass Lotte zurückkommen wird. Ich wünsche dem Verein das passende glückliche Händchen, das er dazu braucht.“ Walpurgis vertraut den Verantwortlichen am Lotter Kreuz. „Letztlich bieten so bittere Momente auch eine Menge Chancen, wenn man jetzt die richtigen Schlüsse zieht.“