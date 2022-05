Hawerkamp und Wittmann gemeinsam aufs Podest

Der zweite Tag des Lienener Maiturniers brachte einige Erfolge für heimische Reiter mit sich. So sicherten sich und dem ZRFV Lienen Laurien Hawerkamp und Karina Wittmann in einer M*-Prüfung gleich doppelt Silber.

Beste Bedingungen fanden Pferde und Reiter auch am zweiten Tag des Lienener Maiturniers vor. Die erste Siegerschleife des Tages ging dabei an die Gastgeber. In der am Morgen gestarteten Springpferdeprüfung der Klasse L gab Chris Oberdalhoff auf La Vita der Konkurrenz das Nachsehen. Insgesamt blieben in dieser Prüfung zehn Starterinnen und Starter ohne Abwurf, doch der Lienener legte mit Abstand den schnellsten Ritt hin. Zweitbeste TE-Starterin in dem 29er-Feld war die Mettingerin Annette Hardinghaus, die auf Carrica Platz fünf belegte.

Auch in der ersten Dressurprüfung am Freitag durften die Gastgeber jubeln. Johanna Wittmann holte sich mit der Wertnote 7,40 die goldene Siegerschleife in der Dressurprüfung der Klasse L*-Kandare ab. Sechste wurde ihre Teamkameradin Korinn Fleddermann (6,20) auf DaCapo Nero vor Christiane Pokörn-Placke vom R&F Lengerich, die auf Rossignol die Note 6,10 bekam.

Die Mettingerin Annette Hardinghaus war in der zweiten Springprüfung des Tages, einer Springprüfung mit steigenden Anforderungen der Klasse M*, nicht zu schlagen. Fehlerfrei und mit der schnellsten Zeit siegte sie auf Quenya vor Chris Obedalhoff (Lienen), der mit La Vita knapp eine Sekunde langsamer war.

In zwei Abteilungen wurde die Springprüfung der Klasse A** ausgeritten. In der ersten Abteilung hatte Carina Knappheide (Ostbevern) die Nase vorn. Dritter wurde Noah Pax (Lienen) auf Artich vor Maja Alina Becker (Westerkappeln) auf Gralia Queen. Ähnlich das Bild in der zweiten Abteilung. Auch her wurden Noah Pax (auf SL Brazonado) und Maja Alina Becker (auf Timms Ganove) jeweils Dritter und Vierte. Die Siegerschleife ging an Fabienne-Marlene Gideon (Warendorf).

Top-Platzierungen gab es für die Lienener ebenfalls in der Dressurprüfung Klasse M*. Karina Wittmann und Fiona sowie Laurien Hawerkamp und Montblanc belegten gemeinsam Rang zwei hinter der Grevener Siegerin Claudia Rüscher.

Am späten Nachmittag fanden zum Abschluss des zweiten Turniertags die ersten Prüfungen für die Kreisjugendmeisterschaften statt. Am Samstag und Sonntag werden die neuen Kreismeister und die Gewinner der Kreisstandarten gekürt. Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr findet dabei die erste Siegerehrung in der kombinierten Prüfung statt. Am Sonntagnachmittag soll ab 15.30 Uhr die Siegerehrung und Platzierung der Kreismeisterschaft erfolgen. Mit der zweiten Wertungsprüfung für die Kreismeisterschaft enden am Sonntag auch die Dressurwettkämpfe. Zum Abschluss der Springwettbewerbe geht es mit einem S-Springen mit Stechen um die Qualifikation für das FAB-Amateur-Championat.