Helmut Hettwer: „Der Meister ist besser gerüstet“

Die A-Junioren-Fußballer des Tecklenburger Landes tragen ihre Punktspiele in der anstehenden Saison erstmals in einer einfachen Runde in einer Qualifikationsrunde aus. Dabei qualifizieren sich die besten neun Mannschaften für die Finalrunde, die dann den Meistertitel ausspielen. Für alle anderen Teams geht es dann um die Meisterschaft in der Kreisliga B. Die Punkte aus der Vorrunde nehmen die Teams in die Entscheidungsrunde mit. Ob sich der neue Modus bewährt, wird sich noch zeigen.

In der Playoffrunde zeichnet sich ein großes Leistungsgefälle ab. Für die Reserveteams von Preußen Lengerich, Arminia Ibbenbüren und Ibbenbürener SV geht es in der Quali-Runde vermutlich nur um Schadensbegrenzung. „Der Vorteil ist aber, dass die qualifizierten Mannschaften in der Finalrunde mehr gefordert werden und der Meister für die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga besser gerüstet ist“, sagt Kreisjugendobmann Helmut Hettwer aus Lienen. Man darf auch gespannt sein, wie sich die fünf Jugendspielgemeinschaften(JSG) im 18er Feld schlagen.

Staffelleiter Michael Bärtels aus Dörenthe hat nun auch die neuen Spielpläne veröffentlicht. Nach einem Blick auf den ersten Spieltag (28./29.August) sind schon einige interessante Duelle wie zum Beispiel die Nachbarschafts-Derbys zwischen Preußen Lengerich 2 gegen SW Lienen und Arminia Ibbenbüren 2 gegen Ibbenbürener SV 2 dabei.

Spannung versprechen die Top-Spiele zwischen Teuto Riesenbeck gegen Westfalia Hopsten und Cheruskia Laggenbeck gegen Preußen Lengerich. Nach einjähriger Abstinenz kann SW Esch wieder eine A-Jugend stellen und trifft zum Auftakt gleich auf den Meisterschaftsfavoriten TuS Recke. Die JSG Westerkappeln/Velpe steht gegen Falke Saerbeck, TuS Recke und Preußen Lengerich vor einem schweren Saisonstart. Die JSG Tecklenburg/Leeden steht gegen die JSG Steinbeck/Uffeln, Arminia Ibbenbüren 2 und SW Lienen vor einem lösbaren Auftaktprogramm.

Das Lengericher Vereinsderby steigt am sechsten Spieltag (3.Oktober) im Stadion an der Münsterstraße. Und im zweiten Vereinsderby trifft Arminia 2 am 16. Spieltag (6.Februar 2022) auf Arminia I. Mit dem 15. Spieltag geht es am 19. Dezember in die Winterpause, ehe nach der Jahreswende die letzten beiden Runden in der Quali am 6. Februar und 13. Februar 2022 ausgetragen werden. Die Termine für die Finalrunde stehen noch nicht fest. In der ersten Runde um den Kreispokal stehen mit den Paarungen zwischen der JSG Steinbeck/Uffeln gegen SF Lotte und JSG Tecklenburg/Leeden gegen Cheruskia Laggenbeck am 26. August nur zwei Partien auf dem Programm.