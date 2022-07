Höwing stapelt erstmal tief

In Lengerich backt Chefcoach Sacha Höwing kleine Brötchen: „Ich bin ein Freund davon, nicht ganz so hoch zu stapeln. Unser Ziel ist es, unter die ersten Sieben der Liga am Ende der Saison zu kommen.“ Eine illustre Truppe hat sich an diesem Freitagabend zum ersten Training im Preußenstadion eingefunden. So manch unbekanntes Gesicht möchte sich hier noch präsentieren. Höwing macht nach dem obligatorischen „Schweinchen in der Mitte“-Aufwärmspiel und den im leichten Galopp genommenen Platzrunden erstmal eine Ansage: „Ich möchte auch hier beim Training 100 Prozent Leistung auf dem Platz sehen!“ Das wird im Kreise der jungen Herren verstanden. Dennoch wird nicht jeder der sechs Aspiranten beim nächsten Training dabei bleiben. Bei der Auswahl der Interessenten ging es Höwing auch um eine Verstärkung der selbst lokalisierten Schwachstelle im Spiel der Preussen: im Defensivbereich. „Wir wollen am Abwehrverhalten arbeiten. Das ist der Punkt, der uns in der letzten Saison den ein oder anderen Zähler gekostet hat.“

Beste Offensive der Liga!?

Fest macht der Coach das auch an einem anderen Mannschaftsteil: „Ich meine, dass wir die beste Offensive der Kreisliga A hatten. Hinten war es nicht ganz so optimal.“ Nach seinen Worten hätte die Rückwärtsbewegung in 21/22 nicht ganz so gepasst, und bei den starken Gegnern fehlten zehn bis 15 Prozent: „Vielleicht werden wir uns auch ein anderes System aneignen, in dem wir dementsprechend kompakter hinten stehen.“ Verstärkung für diesen Mannschaftsteil gibt es auf jeden Fall aus den eigenen Reihen: Robert Maiwald und Luca Segbert werden als Innenverteidiger aus der Zweiten das Team ergänzen. Alle weiteren Zugänge wird der Verein in den nächsten Tagen bekanntgeben. Höwing schätzt das diesjährige Niveau der Kreisliga A hoch ein: „Es sind sehr, sehr gute Mannschaften dabei. Da kann wirklich jeder jeden schlagen.“ Heißt natürlich auch, das der SC Preußen dies kann.

Testspiele gibt es auch, alle daheim: Am kommenden Samstag, 9. Juli gegen den TuS Altenberge, Anstoß 15 Uhr. Den Mittwoch darauf, 13. Juli, geht es gegen die Zweitvertretung von Borussia Emsdetten. Dann kommen noch am 16. Juli der TUS Bersenbrück II und am 22. Juli der SC Glandorf. Das erste Pflichtspiel ist ein echtes Highlight gleich zu Beginn der Saison: Am Samstag, 13. August, wird um 19 Uhr angestoßen im Stadion Münsterstraße in Runde eins des Kreispokals gegen den Tus Graf Kobbo aus Tecklenburg.