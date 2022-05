HSG Hohne/Lengerich hat noch einmal 60 Minuten zu gehen

Den Titel gibt es nicht, aber es wäre einer, den die HSG Hohne/Lengerich verdient gehabt hätte: schnellster Aufsteiger in die hiesige Landesliga! So zügig wie nur irgends möglich schließlich hatte das Team von Daniel Bieletzki zuerst den Play-off-Einzug klargemacht, dann die Meisterschaft – und final am vergangenen Wochenende Play-off-Gegner Preußen Borussia Münster derart abgefidelt, dass es mit eineinhalb Füßen in der Landesliga steht. Mal abgesehen davon, dass die HSG sich wohl kaum als Aufsteiger bezeichnen dürfte, ehe nicht auch das letzte Spiel dieser Saison absolviert ist, nämlich das Play-off-Rückspiel am Samstag ab 20 Uhr in der Dreifachsporthalle Lengerich, ist sie besagten Titel vom schnellsten Aufsteiger ohnehin los: Die DJK Eintracht Coesfeld, Erster der anderen Bezirksliga-Staffel, ist bereits durch: Nachdem die Reserve des HC Ibbenbüren das erste Aufstiegsspiel am vergangenen Sonntag mit 20:26 verloren hatte, muss der HCI das für Samstag angesetzte Rückspiel aus Personal- und Termingründen absagen – Coesfeld steigt auf.

Die heimische HSG derweil hat also nochmal 60 Minuten zu gehen gegen Preußen Borussia – 60 Minuten, in denen es darauf ankommen wird, sich noch ein letztes Mal zu motivieren und das hohe 28:18 aus dem Hinspiel ins Ziel zu bringen. Oder, wie Bieletzki es formuliert: „Wir wollen dafür sorgen, dass zu keinem Zeitpunkt auch nur ein Fünkchen Hoffnung aufkommt, dass sie das noch drehen könnten.“

Motivation? Bieletzki und Co. haben immer eine Lösung

Und Bieletzki und Team, in dieser Spielzeit ohnehin gefragt nach kreativen Lösungen, um die Spannung in Zeiten des Seriensieges hochzuhalten, haben rasch etwas gefunden, was die Motivation im Angesicht eines (trügerisch) hohen Vorsprungs in die Höhe schnellen lässt: das letzte Spiel der HSG Hohne/Lengerich, ehe sie zur HSG Kattenvenne/Lengerich wird. Und die Chance, die Saison 2021/22 wirklich ohne jeden Punktverlust abzuschließen. Im Training, verrät Bieletzki, hätten ihm seine Schützlinge auch klar signalisiert, dass sie dieses Ziel anstrebten.

Auszusetzen hatte der Übungsleiter am Hinspiel so gut wie gar nichts, sein Team setzte die Vorgabe, so viele Tore wie möglich zu erzielen und so wenige es eben geht zu kassieren, perfekt um, schraubte den Vorsprung in den Schlussminuten sogar noch in die Höhe. Mit Gegenwehr aber rechnet Bieletzki trotzdem, könnte sich vorstellen, dass der Kontrahent noch mal was an seiner Abwehrformation dreht, um das beinahe Unmögliche noch möglich zu machen. „Die treten nicht umsonst an“, sagt Bieletzki. Der kann am Samstag auf seinen kompletten Kader zählen sowie auf massig Unterstützung von den Rängen – darunter zahlreiche Supporter aus Kattenvenne. So wird die Kattenvenner Fanoffensive sich um 18 Uhr mit der Bahn auf den Weg nach Lengerich machen. „Das freut im Hinblick auf die Zukunft natürlich sehr“, so Danie Bieletzki,