Ibbenbüren holt sich Schlager gegen Schalke

Arminia Ibbenbüren A - VfL Theesen 5:2

Die Arminen trumpften gegen den Landesligisten aus Theesen ganz groß auf und zelebrierten Konterfußball wie aus dem Lehrbuch. In der 10. Minute gelang David Praetorius die 1:0-Führung mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze. Theesen antwortete mit wütenden Angriffen. Dabei scheiterte es mehrfach an Arminias überragendem Torhüter Philipp Steffen und auch zwei Mal am Aluminium.

Die Schierloher hingegen waren gnadenlos effektiv und erhöhten in der 29. Minute durch Bjarne Schmidt auf 2:0. Eine Minute vor der Pause brachte Schmidt die zahlreichen Fans mit dem 3:0 erneut zum Jubeln. Als David Praetrorius in der 53. Minute auf 4:0 erhöhte, schien die Entscheidung gefallen. Doch die Ostwestfalen machten es mit einem Doppelpack (68. und 75. Minute) zum 4:2 noch einmal spannend. Für den K.O. des Favoriten sorgte Praetorius in der 81. Minute mit dem 5:2. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel der DJKler keine Grenzen. Arminias Trainer Andreas Biekötter war begeistert. „Alles, was wir uns vorgenommen hatten, haben die Jungs super umgesetzt. Nun freuen wir uns auf das Highlight gegen Schalke 04.“ Das Spiel steigt am 20. März.

JSG Westerk./Velpe B - SSV Buer 1:2

Die Westerkappelner überraschten den Bezirksligisten vor der Pause mit starkem Pressing und erspielten sich vier gute Abschlussmöglichkeiten. Doch es waren die Gäste, die ihre erste Chance in der 16. Minute eiskalt nutzten. Die Platzherren ließen sich davon nicht beirren und antworten mit blitzschnellen Gegenstößen. Das 2:0 für Buer vier Minuten nach dem Wechsel wirkte da wie eine kalte Dusche. Mit dem 2:1 in der 54. Minute brachte Joel Kuchta die Gastgeber zurück. Doch im Anschluss kamen die Westerkappelner nicht mehr entscheidend zum Torabschluss. „Ein Klassenunterschied war nicht zu sehen. Wir hätten die Chancen vor der Pause besser nutzen müssen. Die Jungs haben ein super Spiel gemacht“, so Westerkappelns Jugendobmann Timo Munsberg.

SC Bielefeld - TuS Recke B-Mäd. 0:3

Die Reckerinnen steigerten sich nach einer durchwachsenen ersten Spielhälfte. Vor der Pause hatten die Gäste nervös gewirkt und sich im Spielaufbau viele Fehlpässe geleistet. Mit der 1:0-Führung in der 63. Minute war der Knoten indes geplatzt. Greta Lipka traf. Nun kombinierte Recke flüssiger und kam auch öfter zum Abschluss. Antonella Hampel besorgte in der 70. Minute das 2:0, Emma Luster zwei Umdrehungen später den Endstand. „Bis zum Führungstreffer war es ein zähes Spiel. Es war aber auch ein Spiel auf ein Tor“, war Reckes Trainer Johannes Müller sehr glücklich über das Weiterkommen. Am 20. März trifft sein Team auf den Bundesliga-Ersten Gütersloh.