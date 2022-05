Im Herbst trennten sich die Wege von Tecklenburg und Laggenbeck

Dreimal ist der TuS Graf Kobbo Tecklenburg in der Liga noch gefordert. Heißt: dreimal Spannung hochfahren im Vergleich mit der Konkurrenz. Am Mittwochabend stellt sich Absteiger Cheruskia Laggenbeck in Tecklenburg vor.

Es ist ein Treffen mit der Vergangenheit: Nach desaströsem Saisonstart fand sich der TuS Graf Kobbo Tecklenburg im Herbst letzten Jahres an der Seite von Cheruskia Laggenbeck wieder, ganz unten in der Bezirksliga. Und der weitere Saisonverlauf gab Aufschluss darüber, wozu besagter desaströser Saisonstart führen kann. Denn während Kobbo sich fing, verlor Laggenbeck weiter: sage und schreibe die ersten elf Saisonspiele. Heute ist Cheruskia längst abgestiegen, während der TuS sich im ruhigen Bezirksliga-Fahrwasser wiederfindet. So weit, so gut. Denn darin liegt auch das kleine Problem von Kobbo: Wo der Weg nach oben, Richtung Platz fünf, verbaut scheint, muss das Team in den ausstehenden drei Ligaspielen irgendwie die Spannung halten.

Das gelang jüngst bei BW Aasee nicht, die Partie ging mit 4:6 verloren, und Klaus Bienemann machte Fehlverhalten im Spiel gegen den Ball aus. „Es fiel schwer, die letzten Meter zu machen“, hat der Übungsleiter beobachtet und seine Mannen am Montagabend, im Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen Laggenbeck (Mittwoch ab 19.30 Uhr), nochmal ins Gebet genommen. „Die Spieler waren auch selbstkritisch, da weiß jeder, was da los war“, so Bienemann. Verzichten muss der auf Lukas Schell und Lukas Hottenträger (beide fünfte Gelbe) sowie voraussichtlich auch auf den beruflich verhinderten Daniel Lein.