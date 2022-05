Immer weniger Auswege für TV Kattenvenne

Die Konkurrenz punktet nicht, der TV Kattenvenne punktet nicht – die Lage im Abstiegskampf der Landesliga wäre unverändert, wäre da nicht die immer weiter schrumpfende Zahl an Spielen. „Solange wir keine Punkte holen, brauchen wir nicht auf die Anderen schauen“, sagt Kattenvennes Trainer Volker Hollenberg. „Unsere Chancen auf den Klassenerhalt sind gesunken“, so Hollenberg so nach einem 22:28 am Samstag in Neuenkirchen.

Wenngleich der Auftritt des TVK besser war als das schlussendliche Resultat. Mit den drei angeschlagenen Spielern Daniel Segger, Nico Postert und Marek Peters, dafür jedoch ohne Harz, vergeigten die Gäste die Anfangsphase und gerieten gleich mit 2:7 ins Hintertreffen. Ein Rückstand, dem Kattenvenne hinterherlief, ehe es gegen Ende der ersten Hälfte in Schlagdistanz kam. Beim 13:10 nach 27 Umdrehungen war die Hollenberg-Sieben nahe, beim 16:15 nach der Pause endgültig dran. Es folgten die entscheidenden Szenen: Binnen elf Sekunden kassierte der TVK zwei Zeitstrafen und fing sich in Unterzahl drei, kurz darauf noch zwei weitere Gegentore – ein Schock, von dem sich die Gäste nicht mehr erholten.

TV Kattenvenne: M. Postert (2), L. Krumme (2), Flechner (3), N. Postert (9), Wieneke (3), Peters (2), Segger (1)

Der TV Kattenvenne II unterlag am Freitagabend dem TV Emsdetten III mit 20:27 und beendet die Bezirksliga-Saison als Vorletzter.