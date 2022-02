JSG Tecklenburger Land lässt Mindens Zweiter keine Chance

Die JSG Tecklenburger Land ist wieder in der Spur: Gegen GWD Mindens zweite Garde feierte sie einen auch in der Höhe verdienten 36:24-Erfolg. Die weibliche A unterdessen musste sich dem Spitzenreiter geschlagen geben.

Der Jubel war groß: Die männliche A-Jugend der JSG Tecklenburger Land sicherte sich gegen GWD Minden II dank einer überragenden Abwehrleistung den dritten Saisonsieg. Auch in der Höhe (36:24) war das Resultat absolut verdient. „Glückwunsch an die Jungs! Wir Trainer haben heute nichts zu meckern“ strahlte Lars Hülsmeier nach dem Sieg.

Nach einer kurzen Phase des Abtastens (1:1 nach fünf Minuten) ergriff die JSG die Initiative und ging über 3:2 mit 8:4 erstmals deutlich in Front. Immer wieder gelang es Timo Fahrenhorst und Co., Bälle durch saubere Abwehrarbeit zu ergattern und in Tore über die erste Welle umzumünzen. Die Schüsse, die aufs Tor kamen, waren allzu häufig Beute des ebenfalls stark aufspielenden Torwarts Linus Kühne. Bereits zur Halbzeit war beim Stand von 16:9 eine Vorentscheidung gefallen.

JSG lässt keine Zweifel aufkommen

Im zweiten Durchgang ließ die JSG keine Zweifel aufkommen, wer dieses Spiel gewinnen würde. Auch Umstellungen in der Abwehr auf Seiten der Gäste brachten das Team nicht aus der Spur – gemeinschaftlich traf man die richtigen Entscheidungen und baute den Vorsprung kontinuierlich aus.

Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Kreisläufer Louis Kirschner, der voraussichtlich mehrere Wochen mit einer Knieverletzung ausfallen wird.

Die weibliche A-Jugend bestritt am Wochenende ihr drittes Spiel in der Münsterlandliga. Beim Heimvergleich in der Dreifachsporthalle in Lengerich mit den Tabellenführerinnen aus Neuenkirchen unterlag die JSG mit 24:30 (10:16). Von Anfang an drückten die Gäste dem Spiel ihren Stempel auf und gaben ihre Führung zu keiner Zeit der Partie aus der Hand.