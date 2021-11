JSG Tecklenburg/Leeden klarer Derbysieger gegen Ladbergen

In der Qualifikationsrunde der A-Junioren-Fußballer hat Falke Saerbeck mit einem 2:0-Sieg dem TuS Recke am elften Spieltag die erste Niederlage beigebracht und damit für eine Wachablösung an der Tabellenspitze gesorgt. Neuer Spitzenreiter ist die DJK Arminia Ibbenbüren nach einem 6:0-Kantersieg bei Westfalia Hopsten. Die Partie zwischen der JSG Büren/Halen/Piesberg gegen Preußen Lengerich musste wegen Corona-Fälle auf Bürener Seite abgesagt werden und soll am 7. Dezember nachgeholt werden. Die Lengericher Preußen treffen am Mittwochabend in einer vorgezogenen Partie im Spitzenspiel auf Falke Saerbeck.

