Kilfitt bläst zur Attacke

Der VfL Ladbergen empfängt am Sonntag A-Liga-Spitzenreiter Teuto Riesenbeck. In dem Spiel verfolgt der VfL vor allem ein Ziel.

VfL Ladbergen will Liga-Primus Teuto ersten Treffer einschenken

Es mag paradox klingen, wenn Stefan Kilfitt zu verstehen gibt, dass das anstehende Heimspiel (Anstoß 15 Uhr, Freiluftsportanlage Zur Königsbrücke) gegen A-Liga-Primus Teuto Riesenbeck ein leichtes ist, doch etwas Wahres ist daran. „Wir freuen uns riesig, denn wir sind in der glücklichen Lage, dass wir Außenseiter sind“, sagt der Coach des VfL Ladbergen vor dem Vergleich mit dem Spitzenreiter des Kreisliga-Oberhauses.

Den Worten Kilfitts ist leicht zu entnehmen, wie groß die Vorfreude auf das „Bratwurst- und Bier-Spiel beim herrlichem Wetter“ sei. Der VfL als Herausforderer – in dieser Rolle fühlt sich der Außenseiter pudelwohl, zumal die Ladberger schon glänzen können, sollte es ihnen gelingen, den Riesenbeckern am siebten Saisonspieltag endlich den ersten Treffer einzuschenken. In den bislang absolvierten sechs Meisterschaftsspielen verzeichnet der Spitzenreiter eine Bilanz von 12:0 Toren – bei maximaler Punktausbeute (18).

Die Marschrichtung ergibt sich angesichts der ehrgeizigen Ziele von selbst. „Draufgehen, angreifen, attackieren – und dann sehen, was geht“, bringt es Kilfitt in gewohnter Manier auf eine knappe Formel.

Da spielt es auch keine Rolle, dass dem VfL-Trainer am Sonntag längst nicht der komplette Kader zur Verfügung steht. Fabian Rahmeier, Patrick Kötter und auch Mete Yilmaz stehen noch auf der Vermisstenliste. Dafür haben sich aber Marcel Witzke und Fabian Weikert zurückgemeldet. Kilfitt verspricht ein Spektakel, ein fußballerisches Feuerwerk, das die Ladberger in ihrem Stadion zünden wollen. „Wir sind gerüstet“, verkündet der Coach voller Entschlossenheit.