Kobbo eilt weiter von Sieg zu Sieg

Jan Hanke kam in Mesum in der 93. Minute, kurz danach machte Kobbo den Deckel drauf mit dem Treffer zum 3:1.

Es war eine beeindruckende Momentaufnahme, die sich dem Beobachter um 15.15 Uhr am Sonntagnachmittag beim Blick auf die Tabelle der Bezirksliga-Staffel 12 darbot: der TuS Graf Kobbo Tecklenburg auf Platz vier – später wurde der Club noch auf Rang sechs verdrängt –, der vorläufige Höhepunkt einer tabellarischen Aufholjagd, die ihresgleichen sucht. „Es ist verrückt: Nichts ist unwahrscheinlicher, als sechs Spiele hintereinander zu gewinnen im neuen Jahr“, jubilierte Trainer Klaus Bienemann – soeben hatte seine Elf beim SV Mesum II mit 3:1 gesiegt.

Das Ergebnis attestierte dem TuS eine gewisse Reife, Bienemann sah, dass sein Team auch ohne Tugay Gündogan in der Lage ist, sein Spiel durchzudrücken. So richtig glücklich aber war der Übungsleiter mit der Darbietung am Sonntag nicht, „wir haben nicht so Fußball gespielt, wie wir es können“, sagt Bienemann.

Ausgenommen von dieser Einordnung war die erste Hälfte, insbesondere die ersten 25 Minuten des Spiels. Vier Hochkaräter hatte Kobbo noch bevor Julian Lüttmann in der 14. Minute das 1:0 für die Gäste erzielte. „Da hätten wir schon den Sack zumachen müssen“, so Bienemann über die der Dominanz seines Teams. Wenig später indes ebbte der Druck Tecklenburgs ab, spielte der TuS zu viel quer und zurück, statt weiter konsequent anzugreifen. Dennoch: Das 1:1 von Jonas Overesch mit dem Pausenpfiff fiel wie aus heiterem Himmel.

„In der zweiten Halbzeit war das dann kein schöner Fußball mehr, es ging nur noch darum, das Spiel zu gewinnen“, ordnet Klaus Bienemann ein. Mit dem glücklichen Ende für den TuS: Nach 59 Zeigerumdrehungen köpfte Maurice Tia die Gäste wieder in Front, in der 94. Minute entschied Lucas Hottenträger die Begegnung endgültig mit dem Tor zum 3:1. Bedrückend: Steffen Kortemeyer, nicht einmal zehn Minuten auf dem Feld, verdrehte sich das Knie und musste in die Kabine getragen werden.

TuS Graf Kobbo Tecklenburg: Schell – Große-Wördemann, Emekci, Neitzert, Mentrup – Hottenträger, Knippenberg, Balja (78. Kortemeyer (87. Lein)), Guttek – Lüttmann, Tia (93. Hanke)