Kobbo im Flow – aber jetzt mit Personalsorgen

Vier Siege hat der TuS Graf Kobbo Tecklenburg in den letzten fünf Spielen gesammelt, im neuen Jahr gar zwei Schützenfeste gefeiert gegen Hörstel und Recke. Der Club hat mittlerweile das fünftbeste Torverhältnis der gesamten Liga (als Tabellenzehnter!), und das alles aus dem Flow einer sehr guten Winter-Vorbereitung – es könnte alles so schön sein beim TuS Graf Kobbo, wäre da nicht diese ellenlange Liste. Satte acht Spieler, potenzielle Stammspieler zumal, werden dem Team fehlen, wenn es am Sonntag ab 15 Uhr Grün-Weiß Gelmer empfängt. Namentlich sind dies Alessio Wilms, der ebenso eine Rot-Sperre zu verbrummen hat wie Daniel Lein. Jost Knippenberg sah zuletzt Gelb-Rot und Arton Balja setzt wegen der fünften Gelben Karte aus. Darüber hinaus fehlen verletzt Yuri Schwartz (Bänder-Verletzung am Fuß), Mërgim Selimi (Adduktoren), vermutlich auch Yalcin Emegci (private Gründe) sowie nicht zuletzt Spielertrainer Julian Lüttmann, den Wadenprobleme plagen. Immerhin: Als Alternativen werden in Jan Hanke und Harrison Dinda zwei Perspektivspieler aus der A-Jugend im Kader stehen.

Blick nach oben? Bienemann wiegelt ab

In jedem Fall bremst Trainer Klaus Bienemann etwaig aufkommende Erwartungen, seine Mannschaft könnte gar auf das obere Tabellendrittel schielen. Immerhin liegt Kobbo nur noch sechs Zähler hinter Platz vier. Doch Bienemann sagt: „Wir sind nicht so vermessen, nach oben zu schauen. Die Jungs wissen, dass wir Punkte holen, um uns von unten abzusetzen“, so der Coach, dessen Team eben auch nur vier Punkte vor einem Abstiegsplatz liegt. „Wir haben im dicksten Schlamassel gesteckt“, sagt Bienemann, „und wir haben uns sehr gut entwickelt. Aber die anderen Clubs von unten punkten eben auch“.

Nun ist es aber nicht so, dass der Übungsleiter seinen Farben nicht auch gegen Gelmer drei Punkte zutraute. Er habe zuletzt gelesen, dass Kobbo die drittstärkste Heimmannschaft der Liga sei (Bienemann hat Recht; d. Red.) und das wolle man auch bleiben trotz aller Personalsorgen. Außerdem hat das Team noch etwas gut zu machen aus dem Hinspiel, weil das 0:3 aus dem September nochmal an das alte, längst vergessene Kobbo erinnert. „Das war mit das schwächste Spiel, das ich von der Mannschaft erlebt habe. Da war nullkommanull Feuer drin“, erinnert sich Bienemann.

Gegen Gelmer erwartet der einen – auf Acht platzierten – Gegner, der aus einer guten Grundordnung heraus operiert und in Niklas Houghton einen der gefährlichsten Angreifer der Liga in seinen Reihen weiß (19 Tore). „Der verdient besonderes Augenmerk unserer Spieler“, sagt Bienemann.